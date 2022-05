Depuis les Game Awards 2017, où a eu lieu l'annonce, Bayonetta 3 se fait attendre... Des joueurs assez pessimistes ont même tablé sur une annulation pure et simple, ce qui a irrité le créateur de la licence Hideki Kamiya. Mais alors qu'en est-il véritablement ? Nintendo se veut rassurant.

Bayonetta 3 confirme sa sortie en 2022 sur Nintendo Switch

Pas de nouvelles, bonnes nouvelles ? Dans son bilan financier, Nintendo a bien listé Bayonetta 3 pour une sortie en 2022 sur Switch aux côtés d'autres jeux first-party. Une fenêtre plus parlante ? Non, il ne faut pas pousser et se contenter de cette maigre information.

À date, on ne sait pour ainsi dire absolument rien de cet épisode qui verra le jour grâce au financement de Big N. Et il faut par conséquent s'en remettre aux différents teasings de PlatinumGames qui, au grand dam des fans, n'a pas le monopole de la communication. En effet sans l'aval de Nintendo, le studio ne peut rien dire sur Bayonetta 3.

Au fil des années, les responsables de la société ont promis un jeu plein de surprises et d'après Hideki Kamiya en personne, le trailer d'annonce contenait déjà beaucoup de détails. Lesquels ? C'est une autre paire de manches et nous n'avons pas la réponse.

La sorcière croisera un acteur de Death Stranding

C'est l'une des rares infos sur le soft, Tommie Earl Jenkins, qui incarne Die-Hardman dans Death Stranding, a décroché un rôle dont nous ne connaissons pas la nature. Quant à la doubleuse anglaise d'origine de la sorcière, si l'on en croit une des ses interventions sur Twitter, elle n'a pas été retenue pour ce troisième volet.

Bayonetta 3 arrive en exclusivité Nintendo Switch quelque part en 2022.