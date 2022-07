PlatinumGames semble s'être assagi et va censurer Bayonetta 3 à l'aide d'une nouvelle fonctionnalité qui empêchera la sorcière de perdre tous ses vêtements afin de ne pas choquer une partie du public. Une nouveauté optionnelle.

Bayonetta 3 arrivera en octobre avec un joli collector. Mais contrairement aux deux autres opus, la sorcière va devoir se retenir de déchirer sa combinaison à tout va. C'est le mode « sans nudité ».

Bayonetta 3 a un mode pour supprimer la nudité

La nudité dans Bayonetta 3, ce ne sera pas pour tout le monde. Pour ce troisième volet, les développeurs de PlatinumGames ont voulu lever le pied pour ne pas perturber une partie du public. Du coup, ils ont eu l'idée du mode « Naive Angel » qui s'oppose à tout strip-tease.

Détendez-vous, la sorcière est de retour et plus sexy que jamais. Nous avons ajouté le mode révolutionnaire « Naive Angel » pour que plus de gens puissent en profiter. En l'activant, vous pouvez jouer dans le salon sans vous préoccuper de ce qu'il y a à l'écran... nous pensons.

On le voit dans le clip ci-dessus, lorsque la sorcière entoure son corps de ses cheveux, le mode censuré la couvrira entièrement de sa combinaison en latex. À l'inverse, la version normale montre son corps sans habit, mais sans pour autant afficher ses parties intimes. Dans le second extrait, lors d'une transformation, la poitrine est davantage cachée par plus de tissus.

PlatinumGames ne précise pas si cette option anti-nudité est leur idée, ou si leur partenaire Nintendo a milité pour intégrer une telle fonctionnalité. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas obligatoire dans un sens comme de l'autre. Comme ça, personne ne sera perdant dans l'histoire.

Bayonetta 3 sortira le 28 octobre 2022 sur Nintendo Switch.