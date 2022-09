Bayonetta 3 arrivera (enfin) sur Nintendo Switch dès le 28 octobre prochain. Et c'est donc le moment parfait pour faire le point sur un titre qui s'est à peine livré.

Bayonetta 3 en met plein la vue dans son dernier trailer

Pour ne pas allonger la durée du Nintendo Direct, Big a publié sur sa chaîne YouTube la longue vidéo de gameplay de Bayonetta 3. La sorcière de l'Umbra nous présente l'étendue de ses pouvoirs qu'ils soient anciens ou nouveaux. Outre l'Envoûtement pour ralentir le temps et maximiser ses dégâts, Bayo pourra invoquer des démons de l'Enfer pour faire face aux ennemis surdimensionnés pour elle. Cette action, qui consomme de l'énergie et nous rend vulnérable durant « la Danse de soumission », permet de faire intervenir des créatures en plein combos.

Le « Final de soumission » conclura un enchaînement quand le « Contre de soumission » est là pour contrecarrer une attaque adverse. L'invocation d'un démon peut être également couplé à l'Envoûtement. D'autres choses ? Oui, des « Attaques sadiques » où Bayo perdra ses vêtements, ou pas si vous appliquez le mode censure, et la « Mascarade démoniaque » pour devenir soi-même une créature diabolique et déclencher des coups spéciaux comme la « Rage métamorphe ». Enfin, pour des phases de plateformes, on pourra même être une araignée démon !

Viola et son chaton Chouchou

Viola, la deuxième héroïne jouable, est une apprentie sorcière qui troque les pistolets de Bayo pour une épée, des fléchettes magiques et ses poings lorsqu'elle invoque Chouchou. Un gros chaton qui s'occupera de réaliser des gros dégâts tandis que Viola distribuera ses bourre-pifs. L'Envoûtement s'activera cette fois en esquivant les attaques au bon moment.

Une difficulté ajustable pour Bayonetta 3

En plus d'un mode dans lequel Bayonetta 3 gardera ses vêtements pour ne choquer personne, il y a trois modes de difficulté. Mais une autre mécanique, la « Marionnette immortelle », permettra d'être en pilote auto avec des attaques automatiques. Il suffira d'appuyer sur un seul bouton et le tour est joué !