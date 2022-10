A quelques jours de sa sortie, Bayonetta 3 est au cœur d’une polémique. Hellena Taylor, celle qui a donné sa voix au personnage culte, n’a pas repris son rôle et ce ne serait pas pour les raisons évoquées. PlatinumGames lui aurait fait une offre insultante et elle en appelle par conséquent au boycott du jeu. Sa remplaçante s’est enfin exprimée sur la situation.

La nouvelle voix de Bayonetta 3 s'exprime

Le nom de Jennifer Hale ne vous dit peut-être rien, mais vous connaissez forcément sa voix. Connue pour avoir interprété Samus (Metroid Prime), la Commandante Shepard (Mass Effect) ou encore Rivet (Ratchet & Clank : Rift Apart), la comédienne aura la lourde tâche d’être la nouvelle actrice du personnage dans Bayonetta 3. Un changement qui se serait fait contre le gré de la voix originale de la sorcière, qui a demandé aux fans de ne pas acheter le jeu. Alors que la polémique continue d’enfler, Jennifer Hale a pris la parole sur le sujet.

Concernant Bayonetta 3. En tant que membre de longue date de la communauté des doubleurs, je soutiens le droit de chaque acteur à être payé convenablement et je le défends sans relâche depuis des années. Quiconque me connaît ou a suivi ma carrière sait que j’ai un grand respect pour mes pairs et que je défends tous les membres de la communauté. Je suis sous accord de non divulgation et je ne suis pas libre de parler de cette situation. Ma réputation parle d’elle-même. Je demande sincèrement à ce que tout le monde garde à l’esprit que le jeu a été créé par une équipe entière de personnes travailleuses et dévouées. J’espère que tout le monde gardera l’esprit ouvert sur ce qu’ils ont créé. Enfin j’espère que toutes les personnes impliquées pourront résoudre leurs différends à l’amiable et dans le respect.

L'actrice originale insultée

Des paroles qui trahissent à demi-mots le soutien apporté à Hellena Taylor. Cette dernière a pris d’assaut les réseaux sociaux ce weekend pour clarifier les raisons de son départ. Selon elle, PlatinumGames aurait seulement proposé 4000 dollars pour qu’elle double l’intégralité de Bayonetta 3. Une somme dérisoire qui a contraint la comédienne à abandonner le rôle qu’elle aimait tant.

« C’est une insulte envers ma personne, avec le temps que j’ai pris pour travailler, mon talent, envers tout ce que j’ai donné au jeu et aux fans. Je ne demandais pas la lune, je n’en demandais pas trop, simplement un salaire correct et digne. Ce qu’ils ont fait est légal, mais immoral » avait-elle déclaré. De son côté, Hideki Kamiya, réalisateur du jeu, s’est défendu en qualifiant ses propos de « mensonge triste et déplorable ». SEGA et PlatinumGames ne se sont en pour le moment pas exprimés officiellement sur la polémique.