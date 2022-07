Eh bien tout compte fait, l'annonce autour de Bayonetta 3, c'est maintenant ! Nintendo nous surprend et sort de son chapeau le trailer que tout le monde voulait depuis des lustres.

Une sortie en octobre 2022 pour Bayonetta 3

Le retour de la sorcière bien-aimée des fans de beat them n'aura jamais été aussi proche. En effet, Bayonetta 3 sera disponible en exclusivité Nintendo Switch dès le 28 octobre 2022.

Éveillez le côté le plus sombre de Bayonetta avec la mascarade démoniaque, une nouvelle technique qui lui permet de canaliser le démon enfermé dans son arme pour réaliser de nouvelles actions et des combos toujours plus décoiffants. Bayonetta peut également sortir l'artillerie lourde en plein combat en invoquant des démons de l'Enfer tels que Gomorrah, Malphas ou encore Phantasmaraneae afin de semer la destruction en contrôlant directement ces alliés de taille. Faites pleuvoir les châtiments à travers les rues de Tokyo, les montagnes de Chine et bien d'autres décors ! Au cours de votre périple, vous croiserez la route de multiples Bayonetta alternatives toutes plus fabuleuses les unes que les autres. Vous aurez aussi l'occasion d'incarner Viola, une apprentie sorcière dotée d'une épée et accompagnée d'un capricieux démon nommé Chouchou. Découvrez ce que l'avenir réserve à Bayonetta et si cette nouvelle alliance sera de taille à sauver la réalité !

Si les premières minutes du trailer sont consacrées à l'héroïne connue de tous et à ses multiples transformations, la deuxième partie est beaucoup plus étonnante. En cours de route, on pourra incarner Viola, une apprentie sorcière « armée d'une épée et accompagnée d'un démon félin nommé Chouchou ».

L'édition collector Mascarade de la Trinité

Dès sa sortie, Bayonetta 3 sera proposé en deux versions. Une classique et une collector Mascarade de la Trinité. Voici les goodies qui se trouvent à l'intérieur :

Un artbook en couleur de 200 pages

Trois illustrations de jaquettes spéciales pour les jeux de la franchise

Plus d'informations sur les précommandes doivent arriver « prochainement ».