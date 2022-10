PlatinumGames et Bayonetta 3 sont dans la tourmente à une semaine de la sortie du jeu. Il y a quelques jours, le studio annonçait un changement de taille : le personnage emblématique perdra sa voix. Jennifer Hale (Mass Effect) prendra en effet le relais. Les développeurs avaient invoqué un problème d’emploi du temps de Hellena Taylor, interprète originale de l’héroïne. L’intéressée a livré sa version des faits et a appelé les joueurs à boycotter Bayonetta 3.

Bayonetta vous demande de ne pas jouer à Bayonetta 3

Hellena Taylor a pris la parole sur les réseaux sociaux. La comédienne qui prêtait sa voix à Bayonetta depuis deux opus et qui a façonné le personnage a demandé aux fans de ne pas acheter Bayonetta 3. Un appel au boycott directement lié au changement d’actrice qui avait interpellé les fans il y a quelques jours de cela. Contrairement à ce que PlatinumGames annonçait, il ne s’agirait pas d’un problème d’emploi du temps, mais d’argent. Le studio japonais n’aurait en effet proposé que 4000 dollars à l’actrice alors que la licence aurait rapporté environ 450 millions de dollars selon elle.

« C’est une insulte envers ma personne, avec le temps que j’ai pris pour travailler, mon talent, envers tout ce que j’ai donné au jeu et aux fans. Je ne demandais pas la lune, je n’en demandais pas trop, simplement un salaire correct et digne. Ce qu’ils ont fait est légal, mais immoral », explique-t-elle émue dans une série de vidéos. Elle aurait également envoyé une lettre à Hideki Kamiya, réalisateur du jeu, qui lui aurait répondu en la couvrant de louanges mais en ne faisant qu’une nouvelle offre de 4000 dollars pour l’ensemble de Bayonetta 3. Ce dernier s’est par ailleurs exprimé sur les réseaux sociaux avec un message cinglant.

«Un mensonge triste et déplorable. C’est tout ce que je peux dire pour le moment. Au fait, MÉFIEZ-VOUS DE MES RÈGLES. » Non rancunière envers sa remplaçante, Hella Taylor appelle tout de même au boycott de Bayonetta 3 et demande aux fans de reverser l’argent qu’ils souhaitent mettre dans le jeu à des associations caritatives. De son côté, Jennifer Hale, nouvelle voix du personnage, ne s'est pas exprimée sur le sujet. Elle a en revanche aimé plusieurs tweets défendant l'interprète originale de la sorcière. Une communication officielle de PlatinumGames et SEGA ne sauraient tarder. Affaire à suivre.