À quelques jours de Noël, l’industrie du jeu vidéo est en deuil. Alors que le monde se prépare actuellement à célébrer les fêtes de fin d’année dans la joie et la bonne humeur, c’est avec une immense peine et beaucoup de tristesse que nous venons tout juste d’apprendre le décès de Vince Zampella, figure fondatrice dans l’histoire d’Electronic Arts et de Call of Duty. Âgé de seulement 55 ans, le créateur a en effet trouvé la mort ce dimanche après-midi, dans un accident de voiture ayant eu lieu à Los Angeles.

Vince Zampella, créateur de Call of Duty, est décédé

Comme rapporté par le média TMZ, Zampella, qui est notamment connu pour avoir co-fondé Infinity Ward et Respawn Entertainment au cours de sa carrière, s’est malheureusement retrouvé au cœur d’un accident mortel ayant coûté la vie à deux personnes. Si les conditions de l’événement sont encore mystérieuses, il apparaît que le créateur était au volant du véhicule lorsque celui-ci a dévié de la route et percuté une barrière avant de s’enflammer. On ignore toutefois l’identité du passager qui était à ses côtés.

Mais plus que les conditions tragiques de l’accident, c’est évidemment la perte de Zampella qui suscite aujourd’hui l’émoi de toute l’industrie. Il faut dire que le créateur, qui était en charge de Battlefield depuis 2021 et qui a donc supervisé le retour en force de la franchise avec Battlefield 6, était extrêmement apprécié dans le secteur. « C’est une perte inimaginable, et nos pensées vont à la famille de Vince, à ses proches et à tous ceux qui ont été touchés par son travail », a notamment déclaré Electronic Arts dans un communiqué officiel.

« L’influence de Vince sur l’industrie du jeu vidéo a été profonde et considérable. Ami, collègue, leader et créateur visionnaire, son travail a contribué à façonner le divertissement interactif moderne et a inspiré des millions de joueurs et de développeurs à travers le monde. Son héritage continuera à influencer la manière dont les jeux sont conçus et dont les joueurs interagissent entre eux pour les générations à venir ». Electronic Arts

Ses collègues lui rendent de vibrants hommages

Naturellement, toute l’équipe de Battlefield n’a pas non plus manquer de rendre hommage à Zampella, décrit comme « un leader créatif dont le travail a marqué des générations de joueurs et contribué à définir ce que pouvaient être les jeux de tir et d’action modernes ». « Au cours d’une carrière remarquable, Vince a joué un rôle fondamental dans des franchises telles que Call of Duty, Titanfall, Apex Legends et la série Star Wars Jedi » rappelle en effet le studio.

« Pendant qu’il dirigeait Battlefield, il a fait preuve de soin et de détermination, fondant toujours ses décisions sur ce qui importait le plus à la communauté et à l’avenir à long terme de la franchise. Bien que son influence ait largement dépassé le cadre d’un seul jeu ou studio, nous nous souviendrons de Vince pour son engagement quotidien, sa confiance en ses équipes, son encouragement des idées audacieuses et sa foi en Battlefield et en ceux qui le construisent. Nous lui sommes profondément reconnaissant pour son leadership, sa générosité et l’attention qu’il portait à tout ce qu’il entreprenait. Nous continuerons à faire vivre son héritage ». L'équipe Battlefield

Un hommage évidemment partagé par ses ex-collègues d’Infinity Ward, qui soulignent l’héritage « inestimable » qu’il aura laissé en matière de « création de divertissements iconiques et durables » ; mais aussi par ses ex-collègues de Respawn, qui en parlent comme d’un « titan, une légende de cette industrie, et un leader visionnaire ». « Son influence a largement dépassé le cadre d’un seul jeu ou studio. […] Il a défendu avec conviction ce qui lui semblait juste pour les personnes travaillant dans ces studios et pour nos joueurs, car cela comptait vraiment. Il va beaucoup nous manquer ».

Reposez en paix, Monsieur Zampella

Inutile de préciser que toute l’équipe de Gameblog partage également ses condoléances à ses proches et à sa famille, tout en remerciant Monsieur Zampella pour son importante contribution au monde du jeu vidéo. De Medal of Honor: Allied Assault en 2002 à Battlefield 6 cette année, en passant par ses nombreuses influences sur tous les travaux réalisés par Infinity Ward et Respawn Entertainment depuis, il nous aura assurément accompagnés de nombreuses heures au cours des décennies passées. Nous ne l’oublierons pas.

