Au milieu de sa récente restructuration massive, Electronic Arts a dévoilé ses plans pour l'avenir qui incluent notamment Battlefield, qui ne devrait donc pas connaître le sort de Mass Effect 5.

Electronic Arts a tout récemment annoncé une restructuration majeure de ses effectifs dans le cadre de sa transition en entité privée rachetée par différents investisseurs dont le Fond d'Investissement Public Saoudien (PIF en anglais). Cela a entraîné la tragique fermeture de BioWare et l'annulation de Mass Effect 5, mais la franchise Battlefield aurait visiblement encore une place de choix dans les plans de son éditeur pour l'avenir.

Quel sort réserve Electronic Arts à Battlefield dans ses plans de restructuration ?

Dans un mémo partagé sur son site officiel, Electronic Arts, éditeur de Battlefield Studios et tant d'autres, a donc dévoilé ses plans pour « le prochain chapitre », à savoir dans l'immédiat rembourser la dette colossale de 55 milliards de dollars suite à son rachat par divers investisseurs privés comme le PIF saoudien. C'est ce qui a en partie motivé les 400 licenciements récents, la fermeture de BioWare et l'annulation de divers projets comme Mass Effect 5 et un jeu Sims, au profit de Evergreen.

Alors qu'on se doutait que cette nouvelle forme privée d'Electronic Arts allait principalement se focaliser sur ses très lucratifs jeux de sport, avec leur modèle économique controversé, on découvre qu'il y a de la place pour d'autres franchises, dont justement Battelfield. Après le dernier titre en date, on avait déjà entendu parler d'un nouveau jeu en développement précoce.

Contrairement à d'autres licences dans l'escarcelle d'EA, Battefield ne devrait donc pas, du moins dans l'immédiat, subir de pertes, et même figurer parmi les pièces maîtresses de la stratégie future de l'éditeur pour développer sa croissance en tant qu'entité privée.

© Battlefield Studios / Electronic Arts

Quel avenir pour la célèbre franchise FPS ?

Après un lancement proprement explosif il y a déjà un an, Battlefield 6 a ensuite connu une sévère perte de vitesse. Ce qui a entraîné en juillet dernier des licenciements au sein de ses studios, tandis que le PDG d'Electronic Arts avait perçu de son côté une rémunération à hauteur de 38,65 millions de dollars notamment grâce au lancement record de Battlefield 6, ce qui avait à plutôt juste titre suscité une vive polémique.

À l'aube de la récente restructuration majeure d'Electronic Arts, il semblerait toutefois que la franchise FPS devrait continuer l'aventure au sein de l'éditeur, du moins dans l'immédiat. Reste cependant à voir si Battlefield 6 arrivera à maintenir l'intérêt des joueurs sur le long-terme, et comment s'en sortira le prochain jeu a priori déjà en développement. Si ces deux titres ne parviennent pas à répondre aux attentes de l'ogre américain, alors la question de l'avenir de la licence se posera de nouveau...

Source : EA.com