Si EA et DICE pensent déjà à l’après Battlefield 2042, un autre jeu va venir jouer les encas en attendant le prochain gros morceau. Et c’est sur mobile que ça se passe.

Battlefield Mobile fait parler la poudre

Comme Call of Duty, Fortnite, PUBG et d’autres shooters à succès, Battlefield va donc bientôt avoir le droit à sa version mobile et cette dernière a déjà dévoilé plusieurs séquences de gameplay.

Actuellement, la bêta fermée du titre bat son plein dans une poignée de pays comme la Thaïlande, la Malaisie ou encore l'Indonésie, et les joueurs en ont profité pour partager du gameplay. Battlefield Mobile embarquera les principaux modes de jeux de la licences comme le mode Conquête et Ruée, ainsi que des cartes iconiques de la licence, notamment Noshahr Canals et Grand Bazaar de Battlefield 3. De nombreuses armes feront également leurs retours, tout comme les véhicules et la destruction du décor. Tout ce qui fait le sel de la licence depuis des années en somme.

Une sortie pour 2023 ?

Pour l’heure, Battlefield Mobile est attendu d’ici le début de l’année 2023. Mais comme l’indique clairement EA, tout dépendra des phases de tests et de l’avancée de l’équilibrage.

Nous voulons nous assurer que le jeu puisse avoir un lancement en douceur et une phase de bêta fermée dont il a besoin pour s'ajuster et s'équilibrer avant la sortie.

Parallèlement, EA tente le tout pour le tout pour sauver Battlefield 2042, boudé par les joueurs au profit de ses grands frères. L’éditeur s’est donc allié avec Microsoft pour partager son jeu sur le Xbox Game Pass via son programme EA Play. De son côté, DICE met le jeu régulièrement à jour et n’hésite pas à revoir l’intégralité de ses cartes petit à petit.