Battlefield 7 s'apprête à nous donner des nouvelles et nous donne rendez-vous immédiatement ! Une grosse annonce à venir ? Ce sont les fans qui devraient être content de la nouvelle direction prise en tout cas.

EA et DICE doivent avoir quelques sueurs froides après la très mauvaise réception, et globalement l’échec, de Battlefield 2042. Alors que le prochain volet de la franchise est actuellement en production, le studio principal nous donne rendez-vous pour en apprendre davantage sur le jeu et leur approche du développement. Les « joueurs avant tout » qu’ils disaient.

Le prochain Battlefield nous donne rendez-vous !

Ce n’est un secret pour personne, Battlefield 2042 s’est violemment ramassé à sa sortie, la faute à une direction choisie qui n’a absolument pas convaincu les joueurs. Si bien, que ce sont finalement les autres jeux de la licence qui ont cartonné, tandis que le dernier en date était tout bonnement déserté.

Mais qu’à cela ne tienne, DICE et EA ont complètement changé leurs méthodes, les développeurs ont fait une énorme refonte du jeu en prenant au passage la température auprès des joueurs, et tout le monde travaille d’arrache-pied sur le prochain épisode. D’ailleurs, plusieurs studios ont été appelés à la rescousse, notamment BioWare sur la partie solo par exemple. S’il est encore trop tôt pour parler du résultat dans la mesure où l’on ne sait presque rien du jeu, ce Battlefield 7 s’annonce très prometteur. Le jeu devrait d’ailleurs davantage se dévoiler dès aujourd’hui ! Le studio a en effet posté une annonce sur ses réseaux sociaux pour nous donner rendez-vous.

Ce 3 février 2025 à 17h, Battlefield 7 donnera de ses nouvelles pour nous parler de ses tests communautaires. Comme plusieurs rapports l’avaient déjà indiqué il y a des semaines de ça, en interne les tests se multiplient. Quelques élus auraient même déjà pu jouer au jeu plusieurs fois. L’idée est vraiment de coller parfaitement à l’idée que se font les fans d’un Battlefield. Visiblement, en plus d’un aveu d’échec, Battlefield 2042 a même fait prendre conscience à EA qu’il s’était perdu en chemin. Reste à voir si cette nouvelle stratégie sera payante. On devrait en avoir un aperçu ce soir.