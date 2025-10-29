À l’occasion du lancement de sa saison 1, Battlefield 6 a accueilli une grosse mise à jour avec de nombreuses nouveautés et autres correctifs. Voici ce qu'elle change.

On peut définitivement le dire. Après plusieurs années d’absence, c’est avec un Battlefield 6 au sommet de sa forme que la franchise d’Electronic Arts a fait son grand retour le 10 octobre dernier. Loin des retours décevants de son prédécesseur, ce nouvel opus suscite en effet un véritable engouement de la part des joueurs, qui sont nombreux à se lancer dans cette nouvelle expérience. Elle a d’ailleurs été enrichie hier avec l’arrivée d’un mode Battle Royale entièrement gratuit. Et pour l’occasion, Battlefield 6 a alors eu droit à une belle mise à jour.

Une grosse mise à jour pour Battlefield 6

Déployée hier après-midi sur l’ensemble des plateformes, la version 1.1.1.0 du jeu a ainsi accompagné l’annonce et le lancement de REDSEC, le nouveau mode très attendu du FPS, qui fut également suivi par le coup d’envoi de la saison 1 et de toutes les joyeusetés qui y sont associées. « La mise à jour de la saison 1 marque une nouvelle étape dans notre volonté constante d’améliorer et d’enrichir l’expérience Battlefield 6. », indiquent alors les développeurs sur le site officiel de la franchise pour l’occasion.

« Elle comprend des correctifs, des ajustements d’équilibrage et des améliorations axées sur le peaufinage, les performances et les retours des joueurs afin d’offrir une expérience encore plus fluide à l’avenir ». Car oui, on peut le dire, les équipes de Battlefield 6 n’ont pas fait les choses à moitié avec ce patch, qui s’accompagne d’une armada de correctifs en tout genre pour l’occasion. Correction de bugs, ajustement du gameplay des véhicules, des armes ou des gadgets, correctifs liés aux maps ou aux effets sonores. Rien n’a été laissé de côté.

Des changements majeurs apportés

Et si l’on vous laissera le soin d’aller consulter le patch notes complet sur le site officiel d’Electronic Arts, bien trop long pour être entièrement retranscrit ici. Voici tout de même un aperçu des changements majeurs apportés à Battlefield 6 dans cette version 1.1.1.0 :

Amélioration des mouvements et des animations de base. Avec notamment des atterrissages plus fluides, des transitions de position plus rapides, un meilleur comportement lors des sauts et une réduction des problèmes de « rebond » lors des atterrissages ou des spawns.

Modification de la dispersion des armes afin de mieux aligner leur précision et leur maniabilité avec leur conception et leurs performances prévues à distance. Cela de sorte à rapprocher le comportement général de tir de l’équilibre prévu entre précision, contrôle et puissance de l’arme.

Amélioration significative des éclairages et de la visibilité. Cela notamment avec de meilleures transitions d’exposition, un meilleur éclairage intérieur et une réduction de la persistance du brouillard et de la fumée.

Refonte de l’audio de Battlefield 6, avec l’ajout de nouveaux effets sonores pour les projectiles, les destructions et les explosions, l’amélioration du mixage pour les véhicules et les armes, et l’amélioration du retour haptique de plusieurs interactions.

Mise à jour de l’interface utilisateur et du HUD pour plus de clarté et de cohérence. Cela inclut des indicateurs de prolongation, des correctifs pour les fins de manche et de nouveaux marqueurs de déblocage pour les armes et les gadgets.

Corrections apportées à plusieurs endroits de la map. Résolution des animations de spawn, des problèmes de dépassement de limites, d’éléments mal alignés. Amélioration de la stabilité générale dans les modes Conquête, Percée et Ruée.

