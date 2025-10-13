Battlefield 6 est enfin disponible pour tout le monde, et c’est le moment de récupérer du contenu gratuit sans se prendre la tête. Ce serait dommage de passer à côté.

Battlefield 6 vient tout juste de sortir, et pour fêter ça, Electronic Arts a décidé de gâter les joueurs. Pendant toute la semaine de lancement, le FPS propose une série de Twitch Drops exclusifs avec du contenu gratuit, accessibles simplement en regardant quelques streams du jeu. Des skins, des bonus, et un peu de style en plus pour se démarquer sur le champ de bataille.

Du contenu gratuit pour le lancement de Battlefield 6

Pour remercier les fans présents dès les premiers jours de Battlefield 6, EA et DICE ont mis en place une campagne spéciale de Twitch Drops. Le principe est simple : il suffit de lier son compte EA à son compte Twitch, puis de regarder des streams de Battlefield 6 avec la mention “Drops activés”. Vous pouvez suivre n’importe quel créateur, que ce soit un streamer populaire ou un joueur occasionnel. Chaque heure passée sur un stream permet de débloquer une nouvelle récompense. Pas besoin de jouer, pas besoin de payer : il suffit de regarder. C’est une méthode efficace pour découvrir le jeu tout en gagnant du contenu gratuit exclusif.

La campagne Battlefield 6 de lancement propose quatre objets exclusifs, disponibles jusq'au 17 octobre 2025. Voici ce que vous pouvez obtenir :

Skin Polyvalence : en vous abonnant ou en offrant un abonnement à une chaîne Twitch.

: en vous abonnant ou en offrant un abonnement à une chaîne Twitch. Preums Plaque : après 1 heure de visionnage.

: après de visionnage. Cyber Guerre package d'arme : après 2 heures de visionnage.

: après de visionnage. Skin véhicule Faucon Vert : la récompense finale, après 3 heures de visionnage.

Ces récompenses ne seront disponibles que pendant la première semaine du jeu. Autrement dit, si vous les ratez, elles risquent de disparaître pour de bon pour Battlefield 6.

Un lancement qui mise sur la communauté

Avec cette opération, EA joue la carte de la générosité. En offrant du contenu gratuit à ceux qui s’impliquent dès la sortie de Battlefield 6, l’éditeur cherche à créer un vrai moment communautaire autour du jeu. Et il faut reconnaître que la stratégie fonctionne : les streams de Battlefield 6 cartonnent déjà sur Twitch, tandis que les joueurs en profitent pour se familiariser avec les nouvelles cartes et les mécaniques du jeu. Cette campagne de Twitch Drops s’inscrit aussi dans la durée. Les développeurs ont déjà promis de nouveaux drops à venir, notamment lors du lancement de la Saison 1 prévue pour la fin du mois.

Source : EA