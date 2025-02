Pas de ce sera "démentiel", de "destruction totale", ou d’"immersion incroyable" cette fois. EA et tous les studios de la grande famille Battlefield ont communiqué sur leur prochain jeu, mais sont resté raisonnable. Au contraire, au centre de la com’ cette fois, ce n’est pas tant le jeu, mais plutôt les joueurs qui sont au cœur du discours. Il semblerait que tout le monde ait tiré des leçons de Battlefield 2042, on espère, en tout cas, les promesses sont ici très belles et les premières images donnent terriblement faim.

Le prochain Battlefield met le paquet et compte sur vous

Annoncé il y a un moment déjà, celui que l’on nomme pour le moment Battlefield 6, puisque faisant partie de la continuité des jeux principaux, est en pleine production. Le jeu est même suffisamment avancé pour être jouable et entrer en préalpha. Comme suggérée par les rumeurs, DICE et les autres studios partenaires sont sur le pied de guerre pour développer la meilleure expérience Battlefied possible. La seule promesse qu’on nous fait ici, c’est qu’il s’agisse du Battlefield le plus grand et ambitieux à ce jour. On retrouvera les modes de jeu iconique de la licence évidemment, mais aussi une campagne solo, oubliée depuis un moment.

Mais cette fois, au lieu de nous en mettre plein la vue et les oreilles, les studios appellent les joueurs à l’aide. Un coup de main pour construire le meilleur Battlefield tous ensemble. En ce sens, les équipes de développement lancent Battlefield Labs, une initiative pour les aider à développer le jeu dans le sens des joueurs. Il est désormais possible de se rendre sur le Discord officiel du jeu pour en découvrir davantage sur ce qui nous attend et même s’inscrire aux sessions de test. L’idée est de tester le jeu et tous ses aspects, récupérer le retour des joueurs et continuer à avancer dans la bonne direction. Fausse bonne idée ou vraie réussite ? Le temps nous le dira. Si les joueurs savent se faire entendre, on sait que parfois que c’est… difficile malheureusement. A contrario, les jeux en early access en ont fait leur fonds de commerce et fonctionnent très bien ainsi. L’aide de la communauté est précieuse, pourquoi ne s'appliquerait-elle pas à un AAA ?

Le jeu nous en met déjà plein les mirettes, ça promet

Pour conclure sa prise de parole, EA nous a offert un petit cadeau : les premières images de Battlefield 6. Et si tout va très vite, en plus d’être évidemment monté pour donner envie, il faut dire que ça décape sérieusement, plus en tout cas que 2042 à l’époque. Destruction massive, époque moderne et réalisme sont visiblement au programme. Quelques secondes pour patienter, c’est toujours ça de pris. Nul doute que le jeu se montrera de nouveau dans les prochains mois.