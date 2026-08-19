Battlefield 6 est gratuit pour tout le monde en ce moment et c'est l'occasion parfaite pour découvrir sa nouvelle map iconique et l'un des plus grands évènements jamais sortis à ce jour.

Depuis sa sortie, Battlefield 6 est un carton et si le jeu a évidemment perdu énormément de joueurs après l'hyper hype du lancement, il tourne toujours très bien. Plusieurs dizaines de milliers de joueurs s'écharpent chaque jour rien que sur Steam et profitent des nombreuses mises à jour gratuites. Le 18 août 2026, le jeu a d'ailleurs reçu un très gros patch en plus de lancer l'un des plus gros évènements depuis sa sortie. Pour fêter ça, Battlefield 6 est gratuit du 18 au 25 août 2026 sur consoles et PC.

Battlefield 6 est jouable gratuitement pour tous

EA l'avait annoncé la semaine dernière, à l'occasion de la sortie de la carte Wake Island et de l'événement crossover avec Top Gun, Battlefield 6 est jouable gratuitement du 18 au 25 août 2026 sur consoles et PC. Tous les joueurs sans exception pourront alors tester pas moins de 6 modes multijoueurs parmi les plus populaires comme Percée ou encore Conquête, ainsi que le mode événement Top Gun Offensive porte-avions. Quatre cartes seront proposées, dont les deux plus récentes que sont le Récif de Tsuru et l'iconique Île de Wake.

Tous les modes disponibles durant l'essai gratuit

Top Gun Offensive porte-avions

Conquête

Percée

Expansion

Percée facile

Toutes les cartes

Île Wake

Récif de Tsuru

Bazar du Caire

Base de Hagental

Comment jouer gratuitement à Battlefield 6 ?

Tout le monde est en mesure de participer à l'essai gratuit de Battlefield 6. La seule condition est de télécharger Redsec, le battle royale gratuit disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Rendez-vous sur la page du jeu sur le PS Store, le Store Microsoft ou encore Steam par exemple, puis téléchargez le launcher. Vous trouverez l'accès à la version gratuite de Battlefield 6 directement dans le menu principal.

Téléchargez Redsec sur le PS Store, Microsoft Store ou encore Steam

Lancez le jeu

L'essai de Battlefield 6 est disponible dans le menu principal

Un évènement géant avec la licence culte Top gun

L'événement Top Gun est une grande première pour Battlefield 6, c'est un crossover XXL qui comprend un nouveau mode de jeu exclusif, des cosmétiques et des défis uniques. Le mode de jeu Offensive porte-avions consiste à détruire la base flottante adverse dans un vaste affrontement sur terre et dans les cieux. Les troupes au sol percent les défenses pendant que l'aviation bombarde et libère le ciel de la menace. Un mode particulièrement intense qui fait la part belle à la coopération et introduit un nouveau type de véhicule, les chasseurs biplaces F/A-81F Super Spectre et le F-74A Seacat.