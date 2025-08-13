Si Battlefield 6 connait d’ores et déjà un véritable carton, un détail chiffonne tout de même les joueurs : la taille des maps. Heureusement, DICE a une très bonne nouvelle à ce sujet.

Après plusieurs années d’absence, Battlefield a enfin fait son grand retour le week-end dernier avec Battlefield 6, qui a eu droit à une première bêta ouverte en amont de sa sortie le 10 octobre prochain. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le succès fut largement au rendez-vous pour Electronic Arts, qui a ainsi pu se vanter d’avoir réalisé la plus grosse bêta ouverte de la franchise à ce jour. Au milieu de tous les éloges, toutefois, revient tout de même une critique récurrente : la taille des maps. Heureusement, les développeurs ont une bonne nouvelle à ce sujet.

DICE rassure les joueurs sur les maps de Battlefield 6

En effet, au contraire de Battlefield 2042 qui était parfois critiqué en raison de ses maps bien trop grandes, Battlefield 6 s’est vu reprocher de la part de nombreux joueurs de proposer des maps trop petites pour l’instant. Par conséquent, certains ont notamment déploré le fait que l’action y était quasi permanente, et que tout allait constamment trop vite. « Personnellement, je regrette que le jeu soit trop rapide », a ainsi déclaré un internaute à David Sirland sur X. « Avoir des mouvements fous à la Call of Duty n’est pas du tout ce que nous voulons ».

« La vitesse est un facteur lié à la taille de la map » lui a toutefois répondu le producteur principal de Battlefield 6. Il ajoute ensuite : « Nous avons choisi ces cartes afin d’être sûrs de proposer une version ultra rapide de Battlefield, et de montrer à tout le monde que nous sommes aussi capables de gérer cela ». C’est alors à ce moment-là qu’il confirme la bonne nouvelle : « Il existe de grandes cartes, et le rythme s’adapte en conséquence. Vous pourrez très prochainement le voir par vous-mêmes ».

Vous l’aurez compris donc, Battlefield 6 disposera bel et bien de maps plus grandes que celles présentées dans la première bêta, ce qui devrait permettre aux fans de la franchise de retrouver le rythme qu’ils aiment tant. Et si l’on se fie aux paroles de Sirland, celles-ci pourraient d'ailleurs arriver plus vite qu’on ne le pense… Peut-être même dès la seconde bêta ouverte, qui débutera dès demain, le 14 août, et s’étendra jusqu’au 17 août prochain. Réponse très vite. En tout cas, une chose est sûre : les joueurs devraient encore une fois être au rendez-vous.