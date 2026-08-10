Un joueur de Battlefield 6 s'est fait rembourser son jeu à 100 € à la suite d'une mise à jour qui ne lui a pas plu du tout.

Le 3 août dernier, Battlefield 6 a reçu sa mise à jour 1.4.1.5 et si beaucoup de modifications étaient attendues, d'autres ont eu lieu sans prévenir. Les joueurs ont en effet eu la désagréable surprise de voir que certains modes de jeu avaient été retirés des playlists classiques, ce qui en a poussé certains à demander un remboursement et un fan a réussi à avoir gain de cause malgré ses plus de 470 heures de jeu.

Un joueur se fait rembourser Battlefield 6 malgré ses centaines d'heures de jeu

Steam a une politique très claire : les remboursements sont automatiques tant que vous avez joué moins de 2 heures dans les 14 jours après achat. Pour autant, il est possible de demander un remboursement même si l'on dépasse ces prérequis. La demande doit alors être validée manuellement par le support. Dans le cas de Battlefield 6, le joueur ExplorEverythingOnce a pu se faire rembourser son édition Phantom à 100 €, et ce même s'il a plus de 470 heures de jeu, comme il l'explique sur Reddit.

Il affirme que la suppression du mode Ruée des parties classiques, mode qu'il affectionnait beaucoup, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase après la disparition des modes Roi de la Colline ou encore Match à mort par équipe. EA n'a pas vraiment apporté d'explication à une telle décision, même si l'on se doute que c'est une manière de rassembler les joueurs sur les même serveurs, tout en évitant de devoir faire de l'équilibrage pour certains modes, alors qu'ils le méritaient.

Preuve avancé par le joueur ExplorEverythingOnce sur Reddit

Le support de Steam a reconnu que « ce n'était pas normal »

Il a donc demandé un remboursement directement sur Steam en contactant le support et apportant les dernières mises à jour de Battlefield 6 comme preuve : « J'ai contacté le support Steam et expliqué que plusieurs modes de jeu avaient été retirés sans préavis, près d'un an après la sortie du jeu.» explique le joueur sur Reddit. «J'ai fourni le lien vers le site officiel de Battlefield 6, qui affiche encore tous les modes normalement disponibles via le matchmaking, ainsi qu'un lien vers la dernière diffusion communautaire. Le support a reconnu que ce n'était pas normal et m'a remboursé intégralement le prix que j'avais payé pour l'édition Phantom le jour de sa sortie. » Cette histoire pourrait bien donner des idées à d'autres joueurs mécontents, mais il n'est pas certain que le remboursement soit fait massivement.

Comme beaucoup de jeux, Battlefield 6 est un titre en perpétuelle évolution et il a énormément changé depuis sa sortie. Le gameplay a été modifié, beaucoup de contenu a été ajouté, et certains modes de jeu ont été retirés des playlists traditionnelles. Ils sont toutefois toujours actifs dans le mode Battlefield Portal et certains serveurs personnalisés avec ces modes de jeu sont toujours très peuplés.

Une histoire qui relance encore le débat sur la propriété des jeux et leur évolution

Cela remet toutefois le débat concernant la propriété numérique sur le tapis. Beaucoup de joueurs sont en effet déçus de voir que le Battlefield 6 qu'ils ont acheté à sa sortie évolue de la sorte, retirant certains modes de jeu des sélections rapides sans préavis notamment, sans compter les modifications de gameplay qui ont apporté d'énormes changements dernièrement.

Les jeux comme Battlefield 6 et tant d'autres, ne nous appartiennent pas réellement et peuvent évoluer dans un sens qui ne nous plaît finalement plus. Comment faire dans ces cas-là ? Lorsque l'on se retrouve avec un jeu que l'on n'aurait finalement pas acheté en l'état, ou pire encore, qui ne fonctionne plus puisque son créateur a décidé de débrancher les serveurs. Quels sont les recours ? Est-ce que les studios ne sont pas tenus de toujours garantir une expérience similaire à celle de la sortie ? Et si cela s'applique aux suppressions de contenus, qu'en est-il alors des ajouts qui, eux aussi, ne peuvent pas plaire à tout le monde ? Des questions qui restent encore sans réelles réponses et démontrent surtout que c'est un sujet des plus compliqués. Un débat qui est plus que jamais d'actualité alors que les jeux physiques sont petit à petit en voie d'extinction.