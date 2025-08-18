Les plans seraient de plus en plus ambitieux pour la franchise avec le lancement de Battlefield 6. Dès lors, ce serait Call of Duty qui aurait du souci à se faire.

C'est l'une des plus grosses sorties de l'année 2025 : Battlefield 6 est attendu pour le 10 octobre prochain. Après les retours mitigés des joueuses et joueurs sur le dernier opus, cet épisode va avoir fort à faire pour convaincre les fans. Cela dit, Electronic Arts, semble relativement confiant. D'après les derniers leaks, l'éditeur aurait des plans de plus en plus grands pour cette licence culte qui se rapprocherait en ce sens de son plus gros concurrent, Call of Duty.

Battlefield 6 ne serait que le début

Il ne compte pas commettre les mêmes erreurs que son prédécesseur ! Battlefield 6 doit relancer la licence après un épisode 2042 qui, malgré certaines qualités et une première forte impression, n'est pas parvenu à séduire comme il l'aurait dû. Car, quand on parle de BF, on parle de l'une des licences les plus importantes en matière de FPS et de jeux de guerre.

Mais, avec cette nouvelle itération, Electronic Arts paraît sûr de son coup. Les retours de la beta tendraient d'ailleurs à donner raison à l'éditeur. Celui-ci aurait donc raison de voir en Battlefield 6 une sorte de tremplin pour la licence. Du moins, si on en croit les dires de l'analyste Michael Pachter, spécialisé dans l'industrie vidéoludique.

Dans une récente vidéo sur sa chaîne YouTube, l'homme explique s'être entretenu avec EA à propos de Battlefield 6 et de son avenir. Plus spécifiquement, il aurait échangé avec Byron Beede, le manager général de la licence. D'après les retours qu'il aurait eus, l'objectif serait de parvenir à une sortie annuelle, à la manière des Call of Duty.

Pour y parvenir, EA compterait sur l'intervention de trois studios. Ainsi, chacun plancherait sur son opus propre pour assurer le roulement selon un cycle de trois ans. Cela dit, l'éditeur ne conçoit pas cela dans l'immédiateté. Il estime qu'après Battlefield 6, cette nouvelle dynamique devrait se mettre en place d'ici à 5 ou 6. Voilà qui s'annoncerait comme un changement radical !

Bien sûr, des jeux comme Battlefield 6 et ses suites nécessitent l'intervention de plus d'un studio. Rien que pour ce nouvel opus, quatre se sont entraidés pour lui donner vie. Si les échos qu'a eus Pachter sont exacts, cela représenterait un défi de taille pour préserver la qualité des futurs jeux. C'est d'ailleurs ce qui risque de diviser les fans, craignant un changement de modèle économique à la manièr des Call of. Cela obligerait également les différentes équipes de développement à se consacrer entièrement à la licence, mettant un gros coup de frein à leurs autres projets.