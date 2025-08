Depuis la preview de Battlefield 6, le FPS tant attendu multiplie les infos rassurantes et en profite pour glisser quelques tacles bien sentis à Call of Duty et à la concurrence.

À l'inverse de Call of Duty, DICE le promet : Battlefield 6 ne partira pas dans tous les sens. À l’heure où les jeux de tir multijoueur multiplient les collaborations improbables, les développeurs veulent rassurer les fans. Oui, il y aura des skins. Mais non, vous ne verrez pas débarquer des personnages de dessin animé ou des mascottes loufoques au milieu du champ de bataille.

Une approche plus sérieuse que la concurrence pour Battlefield 6

Lors de l'événement presse auquel nous avons pu participer et vous proposer une preview, les producteurs de DICE ont clarifié leur position sur ce sujet sensible. Alexia Christofi, productrice chez DICE, explique vouloir trouver le bon équilibre :

« On veut que les joueurs puissent s’exprimer, se sentir cool avec leurs skins et leurs armes personnalisées. Mais ça doit rester crédible. On veut que ça colle à l’univers. »

En clair : oubliez les skins farfelus à la Fortnite ou les invités surprises à la Call of Duty. L’équipe veut rester fidèle à l’ambiance réaliste de la série. Et ça tombe bien : Battlefield 6 mise justement sur un ton plus sombre et plus ancré dans le réel. C'est une demande très forte de la communauté depuis l'annonce du jeu et cela va faire plaisir à de très nombreux joueurs.

Des classes bien identifiables

David Sirland, Senior Producer sur Battlefield 6, ajoute que chaque classe aura une apparence propre, reconnaissable en un clin d’œil. Les développeurs ont même conçu des éléments visuels distincts, comme des antennes pour les snipers, inspirées de Battlefield 3.

« L’identité visuelle de chaque classe est essentielle. On veut éviter la confusion sur le terrain. »

Certaines règles seront donc imposées. Par exemple, le camouflage de type ghillie ne sera disponible que pour les Recons. Pas question de mélanger les styles n’importe comment. Après plusieurs heures passées manette en main, les premiers retours sont unanimes : Battlefield 6 ressemble plus à Battlefield 3 ou 4 qu’à l’épisode précédent. C’est un jeu nerveux, immersif, et surtout très cohérent visuellement. Dans ce contexte, l’ajout de skins plus sobres et plus réalistes est logique… et bienvenu.

Source : DICE