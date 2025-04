C’est un sujet qui fait débat dans tous les FPS multijoueurs. Et Battlefield 6 n’y échappe pas. Ces derniers jours, la communauté s’est enflammée à cause d’un détail repéré dans les fichiers de test du jeu : la présence d’un système de matchmaking basé sur le niveau des joueurs, le fameux SBMM (Skill-Based Matchmaking). Une mécanique qui divise. Certains la trouvent utile pour équilibrer les équipes. D’autres la détestent, craignant des parties trop sérieuses ou moins fun. Face aux inquiétudes des joueurs, les développeurs ont décidé de prendre la parole. Et leur réponse est plutôt rassurante.

Oui, il y aura du SBMM… mais pas de panique pour Battlefield 6

C’est David Sirland, producteur sur Battlefield 6, qui a pris le temps d’expliquer les choses. Selon lui, oui, un système de matchmaking basé sur les compétences sera bien présent dans le jeu. Mais attention : il sera utilisé avec beaucoup de légèreté. L’objectif principal restera de trouver des parties rapidement, avec des joueurs qui ont une bonne connexion. Le niveau des joueurs ne sera qu’un facteur secondaire.

En clair, pas de risque de tomber uniquement contre des adversaires de votre niveau à chaque partie dans BF6. Ce n’est pas l’esprit de Battlefield. En réalité, ce système de matchmaking n’a rien de nouveau. Il existe déjà dans Battlefield 2042. Et il fonctionne exactement sur le même principe :

Trouver une partie rapidement.

Favoriser une bonne connexion.

Équilibrer les équipes une fois les joueurs réunis.

David Sirland rappelle d’ailleurs que sans un minimum de prise en compte des compétences, les meilleures équipes seraient systématiquement déséquilibrées. Ce qui ne serait pas fun non plus. Bref Battlefield 6 semble comprendre les joueurs.

La saga reste fidèle à son ADN

Pas question donc de transformer Battlefield 6 en FPS ultra-compétitif où chaque partie ressemble à un tournoi e-sport. Le cœur du jeu reste le même : des batailles spectaculaires, des cartes immenses, et des joueurs de tous niveaux qui se croisent dans des affrontements explosifs. Le système de matchmaking est là pour garantir un minimum d’équilibre, pas pour brider le plaisir de jeu.

