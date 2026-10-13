Battlefield vient de lancer sa saison 5 avec une très grosse mise à jour et une pelletée de contenus gratuits, dont deux nouvelles cartes et 4 armes inédites.

Battlefield 6 vient de recevoir une nouvelle mise à jour pour lancer comme il se doit sa saison 5 sur le thème de Las Vegas. Une mise à jour importante et certainement l’une des plus grosses du jeu depuis sa sortie. Voici la liste de toutes les nouveautés, dont 4 nouvelles armes et près de 3 cartes inédites.

Quand sort la saison 5 de Battlefield 6 ?

La nouvelle saison de Battlefield 6, baptisée Siege of Vegas, est disponible dès maintenant sur PS5, Xbox Series et PC. Elle est lancée en même temps que la mise à jour 2.1.1.0 qui apporte une tonne de nouveautés et une pluie de correctifs. La saison 5 prévoit 3 nouvelles cartes multijoueur, la refonte de deux grandes cartes, mais aussi un nouvel évènement exclusif avec Dead Space, de nouvelles armes et des modes de jeu inédits.

Quelles sont les nouveautés principales de la saison 5 de BF6 ?

Parmi les nouveautés de la saison 5 de Battlefield 6, on note surtout l’arrivée de trois nouvelles cartes sur le thème de Vegas et de la région du Nevada. Dès le lancement de la saison, les joueurs pourront ainsi profiter du Strip de Vegas et de la Zone 51, la fameuse base secrète du Nevada. Plus tard, c’est la carte European Casino qui fera son entrée, suivie du rework des cartes Blackwell Fields et New Sobek City.

La saison 5 de Battlefield 6 ajoutera également près de 6 nouvelles armes, dont 4 au lancement, ainsi que deux nouveaux véhicules : un camion blindé ainsi qu’un avion. Enfin, plusieurs modes de jeu temporaires seront de la partie, mais aussi deux collaborations. L’une sera un évènement complet avec Dead Space et proposera même un mode de jeu inédit, tandis que l’autre sera en partenariat avec Platoon, film de guerre absolument culte, et proposera des packs cosmétiques principalement.

Les nouvelles cartes de la saison 5 de Battlefield 6

Dispo au lancement le 13 octobre 2026

Vegas Strip : avec tous les formats de combat, les véhicules terrestres et les hélicoptères, la carte mêle grands espaces pour les affrontements motorisés et zones de combat rapproché : casinos, fontaines, tyroliennes sur les toits, tours d’hôtel et égouts pluviaux.

: avec tous les formats de combat, les véhicules terrestres et les hélicoptères, la carte mêle grands espaces pour les affrontements motorisés et zones de combat rapproché : casinos, fontaines, tyroliennes sur les toits, tours d’hôtel et égouts pluviaux. Area 51 : Dispo au lancement une base militaire secrète en plein désert, taillée pour les combats à grande échelle avec jets, hélicoptères et chars. Un cratère donne accès aux tunnels souterrains, et la tour de contrôle aérien peut être abattue pour modifier le champ de bataille.

Dispo le 10 novembre 2026 sur Battlefield 6

European Casino : Une carte plus étriquée faisant la part belle aux affrontements d'infanterie et au chaos du combat rapproché. Elle sera lancée en même temps que le mode de jeu temporaire Casion Heist.

Dispo le 8 décembre 2026

Refonte de Blackwell Field

Refonte de Sobek City

Les nouvelles armes, gadgets et véhicules de la saison 5 de BF6

Dispo le 13 octobre 2026

Mk 24 : fusil d’assaut plus redoutable à longue distance, compensé par un chargeur limité.

: fusil d’assaut plus redoutable à longue distance, compensé par un chargeur limité. RSPR : arme de défense personnelle très compacte au fort pouvoir d’arrêt, plus efficace à distance que la plupart de ses concurrentes, mais au recul plus marqué.

: arme de défense personnelle très compacte au fort pouvoir d’arrêt, plus efficace à distance que la plupart de ses concurrentes, mais au recul plus marqué. Z84M : mitrailleuse légère à bande pensée pour le combat rapproché, avec 100 cartouches et un large choix d’accessoires.

: mitrailleuse légère à bande pensée pour le combat rapproché, avec 100 cartouches et un large choix d’accessoires. ELR-40 : fusil de précision à verrou polyvalent, dont le mode coup par coup rapproche la distance optimale pour s’adapter aux engagements.

Dispo le 10 novembre 2026 sur Battlefield 6

NSW4 : une nouvelle carabine polyvalent pour le combat à moyenne distance.

: une nouvelle carabine polyvalent pour le combat à moyenne distance. ADS-17 6GHZ : nouveau gadget de protection et de perturbation d'équipements.

: nouveau gadget de protection et de perturbation d'équipements. M142 MRAS : nouveau véhicule blindé lanceur de missiles

Dispo le 8 décembre 2026

MK1 MOD 0 : nouvelle DMR pour le combat longue distance

: nouvelle DMR pour le combat longue distance Karambit Knife : un nouveau couteau courbé

: un nouveau couteau courbé B_81 CAVALRY : un nouvel avion pour le bombardement

Tous les évènements de la saison 5 de Battlefield 6

Dispo le 13 octobre 2026

Rapid Royale : nouveau mode de jeu rapide pour REDSEC, où les éliminations rapportent des redéploiements, sur plusieurs cartes dont Vegas Strip et Mirak Valley. Moins de joueurs, des largages avec le meilleur butin du jeu et le cercle de feu le plus rapide.

: nouveau mode de jeu rapide pour REDSEC, où les éliminations rapportent des redéploiements, sur plusieurs cartes dont Vegas Strip et Mirak Valley. Moins de joueurs, des largages avec le meilleur butin du jeu et le cercle de feu le plus rapide. Battle Royale classé : le mode classé quitte Battlefield Labs pour un lancement officiel, avec de nouvelles récompenses et des badges de rang redessinés.

: le mode classé quitte Battlefield Labs pour un lancement officiel, avec de nouvelles récompenses et des badges de rang redessinés. Battlefield x Dead Space : mode de jeu temporaire sur le thème du célèbre jeu d'horreur d'EA avec de nombreuses récompenses exclusives à la clé.

Dispo le 10 novembre 2026 sur Battlefield 6

Casino Heist : un nouveau mode à objectif sur la carte European Casino notamment

Dispo le 8 decembre 2026

Freezeout : nouveau mode de jeu sur le thème de l'hivers

Source : Battlefield 6 officiel