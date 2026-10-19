Depuis le lancement de sa saison 5, Battlefield 6 est au cœur d'une grosse polémique au sujet de cosmétiques que les joueurs soupçonnent d'avoir été générés à l'IA. Après plusieurs jours de flottement, le studio finit par répondre aux accusations.

La polémique fait rage autour de la saison 5 de Battlefield 6. Lancée le 13 octobre dernier, elle a rapidement fait réagir les joueuses et joueurs, mais pas dans le bon sens du terme. Et pour cause, certains skins ont tout de suite paru suspicieux à leurs yeux. La raison ? Des visuels présentant des anomalies et même une faute d'orthographe. Les équipes de développement auraient-elles utilisées l'IA pour les concevoir ? Le studio répond enfin.

Pourquoi les skins de la saison 5 de Battlefield 6 font-ils polémique ?

Chaque nouvelle saison d'un jeu-service est évidemment attendue de pied ferme pour le contenu additionnel qu'elle promet d'ajouter. Sauf que dans le cas de la saison 5 de Battlefield 6, les nouveautés n'ont pas été du goût de tout le monde. Sur la tenue de l'opérateur McNeil, les joueurs ont tout de suite remarqué la présence d'un mot visiblement mal orthographié : vraisemblablement « SECUTY » au lieu de « SECURITY ».

© Kotaku

La coquille laisse déjà dubitatif quant au travail des équipes de Battlefield 6. Mais la polémique autour de la saison 5 n'aurait peut-être pas été aussi forte sans un autre détail. Plusieurs skins affichent des éléments visuels qui ne semblent pas tout à fait normaux :

McNeil : la faute d'orthographe « SECUTY »

: la faute d'orthographe « SECUTY » Midnight Mirage : 5 pistolets apparaissent sur l'équipement du personnage… mais pourquoi ?

: 5 pistolets apparaissent sur l'équipement du personnage… mais pourquoi ? Drawing Dead : le porte-bonheur présente plusieurs incohérences dans sa géométrie

: le porte-bonheur présente plusieurs incohérences dans sa géométrie Windchill : de la même façon, plusieurs détails visuels choquent

Avec autant de finitions douteuses, les joueuses et joueurs de Battlefield 6 soupçonnent Battlefield Studios d'avoir eu recours à l'IA générative pour concevoir ces cosmétiques. Dès lors, beaucoup estiment qu'ils n'ont pas à payer des skins visuellement inaboutis et hypothétiquement créés de la sorte. La polémique explose alors inévitablement.

Le studio répond aux accusations et annonce un correctif

En fin de semaine dernière, après 3 jours de battement, Battlefield Studios a finalement pris la parole. L'équipe a ainsi pris soin de faire la distinction entre deux cas parmi les soucis relevés par la communauté BF6. Si certains éléments vont effectivement être corrigés pendant la phase 2 de la saison 5 de Battlefield 6, l'équipe assume certains choix :

La faute « SECUTY » sera corrigée sur le skin McNeil

Les 5 pistolets sur le skin Midnight Mirage resteront car ce sont un clin d'œil aux films d'action dans lesquels les personnages ont recours à des armes à foison

En revanche, le studio ne dément ni ne confirme les accusations concernant le recours à l'intelligence artificielle générative pour les cosmétiques de la saison 5 de Battlefield 6. Cet état de flou nous semble un risque d'autant plus grand que l'IA fait justement mauvaise presse depuis des mois dans le secteur.

C'est d'ailleurs d'autant plus étonnant que Battlefield Studios ne clarifie pas la situation. En effet, dans son communiqué partagé notamment sur le serveur Discord officiel de la licence, l'équipe reconnaît que « laisser une anomalie visuelle sans réagir rapidement créer la confusion et sape la confiance » de la communauté. Or, elle ne veut pas en arriver là, déclarant bien « vous l'avait fait savoir clairement, on en prend note ». C'est pourquoi elle annonce qu'elle réfléchira à sa manière de communiquer sur ce genre de sujet par la suite. De plus, elle le dit clairement