La saison 5 de Battlefield 6 est en approche, et l’heure est venue pour Electronic Arts d’en dévoiler les nouveautés, avec une belle surprise à la clé pour les fans de Dead Space.

Pendant que Call of Duty: Modern Warfare 4 se prépare pour son grand lancement le 23 octobre 2026, avec l’espoir pour Activision de parvenir à remonter la pente après l’échec essuyé par Black Ops 7 l’an dernier, Battlefield 6, lui, continue de suivre son petit bonhomme de chemin. Un an après son retour fracassant sur le devant de la scène, le dernier volet de la franchise d’Electronic Arts continue en effet d’accueillir de multiples mises à jour, et se prépare d’ailleurs désormais pour le lancement de sa saison 5, à venir dès la semaine prochaine.

La saison 5 de Battlefield 6 arrive et dévoile ses nouveautés

En prévision de l’événement, les créateurs de Battlefield 6 ont ainsi donné un bel aperçu de toutes les nouveautés qui attendront les joueurs avec cette saison 5, qui nous amènera cette fois-ci du côté de la ville de Las Vegas pour de nouvelles aventures. Et en plus d’un nouveau trailer illustrant tout ce qui arrive, voici une première liste des nouveautés confirmées pour le moment :

3 nouvelles cartes

2 cartes retravaillées

6 nouvelles armes

2 nouveaux véhicules

Navigateur de serveurs

Pelotons

#REDSEC : Rapid Royale

Battle Royale classé + Open Series

Nouvelle opération

Événement d'Halloween

Et plus encore

De quoi permettre aux Battlefield Studios de continuer sur la lancée de la saison 4, donc, qui avait été introduite le 21 juillet dernier comme la plus grosse mise à jour reçue par Battlefield 6 depuis son lancement. Tellement, d’ailleurs, qu’elle avait dû être déployée en plusieurs phases, ce qui était une grande première jusqu’à présent.

Quand sera disponible la saison 5 du jeu ?

Reste maintenant plus qu’à découvrir si cette saison 5, à venir le 13 octobre 2026, parviendra à reconquérir le cœur des fans qui, au vu des réponses sous le tweet du compte de Battlefield, semblent nombreux à avoir quitté le navire depuis le lancement du jeu. « C’est trop tard. Même les fans les plus fidèles ont abandonné le jeu », clame par exemple l’un d’eux. « C’est tellement ennuyeux d’y jouer maintenant sans le chat de proximité ». Mais entre les nouveautés et les surprises qui nous y attendent, à l’instar d’un crossover avec Dead Space, peut-être cela changera-t-il ?

Source : Battlefield Studios