Battlefield 6 dévoile la date d'arrivée et le contenu de sa Saison 4 à venir, avec notamment les combats navals tant attendus par les fans depuis la sortie du titre.

Cela fait longtemps que Battlefield 6 tease la présence des combats navals, mais il aura fallu attendre la Saison 4 pour les voir enfin apparaître, ainsi que d'autres nouveautés comme des nouvelles cartes et des éléments de gameplay enrichissant l'expérience de la guerre en mer. On sait désormais quand tout cela arrivera, avec quelques extraits de gameplay en prime.

Battlefield 6 a dévoilé la date de sortie de sa Saison 4 notamment via une nouvelle bande-annonce qui nous présente les tant attendus combats navals à venir, avec comme théâtre la plus grande carte du jeu, baptisée Récif de Tsuru, mais aussi une petite surprise pour les fans de la première heure, à découvrir en jeu à partir du 21 juillet 2026. La nouvelle carte massive comprend visiblement tout ce qu'on attend d'un Battlefield moderne, dont des vagues dynamiques, ainsi qu'une guerre totale se déroulant sur terre, dans les airs et en mer. Vous pouvez voir tout cela en action avec quelques cinématiques spectaculaires ci-dessous.

Le contenu de la Saison 4 plus en détail

La Saison 4 de Battlefield 6 offrira donc aux joueurs à partir du 21 juillet 2026 l'accès à la carte « Récif de Tsuru ». Celle-ci dispose d'une vaste étendue d'eau longeant les terres, ainsi que des combats impliquant des véhicules sur des terrains variés. Une tonne de nouveaux véhicules terrestres, aériens et bien entendu maritimes et d'armes feront également leur apparition, dont une nouvelle attaque à la torpille à tête chercheuse.

Le point d'orgue de l'annonce autour de la Saison 4 de Battlefield 6 est par ailleurs le grand retour de « Wake Island », une carte iconique de la franchise, également axée sur le combat naval, et entièrement repensée pour ce nouvel épisode avec une envergure accrue, de nouveaux systèmes et un cadre modernisé. On y découvre notamment des navires équipés de mortiers, illustrant la puissance destructrice dont ils peuvent faire preuve. Rendez-vous donc à partir de ce 21 juillet 2026 pour se lancer dans la Guerre Navale sur Battlefield 6.

Source : Battlefield