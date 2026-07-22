EA a officiellement déployé la saison 4 de Battlefield 6, et sa grande mise à jour avec. Ces dernières apportent notamment une nouveauté très attendue des joueurs.

Après plusieurs semaines de teasing, Battlefield 6 donne le coup d’envoi de sa saison 4 : Front du Pacifique. Outre une nouvelle carte, des affrontements navals, des véhicules inédits ou encore un arsenal enrichi, elle s’accompagne d’une mise à jour parée d’une longue liste d’améliorations destinées à améliorer l’expérience de jeu. Tout est désormais disponible sur consoles et PC.

Toutes les nouveautés de la mise à jour de la saison 4 de Battlefield 6

C’est la grande nouveauté de cette saison 4 de BF6. Pour la première fois, le FPS permet désormais de livrer des combats sur terre, dans les airs et aussi en mer. Les batailles navales prendront ainsi place sur Récif de Tsuru, la plus grande carte du jeu à ce jour. Ce vaste archipel du Pacifique est orné de plages, falaises, complexes hôteliers abandonnés et d’une végétation luxuriante. Pour accompagner cette nouveauté, l’équipe de Battlefield 6 a implémenté un système de vagues dynamiques.

Les conditions maritimes évolueront ainsi au fil du combat, notamment en modifiant la visibilité des joueurs et les lignes de tir. Deux véhicules marins rejoignent également le champ de bataille avec cette mise à jour de Battlefield 6. Le RCB-90, bateau de patrouille blindé capable de transporter quatre soldats, et le 7.7m semi-rigide NSW, alternative plus légère idéale pour infiltrer les lignes ennemies ou débarquer discrètement son escouade sur le littoral.

De nouvelles armes avec la saison 4 de Battlefield 6

L’arsenal de Battlefield 6 s'étoffe lui aussi avec trois nouvelles armes : la BROD 3 pour les amateurs de combats rapprochés, l’EF88 pour les affrontements à moyenne distance, et le VSSM pour ceux qui ne jurent que par les fusils de précision semi-automatiques, avec un silencieux intégré. Le mode Battle Royale profite également de quelques nouveautés à l’occasion du lancement de la saison 4 de Battlefield 6. De nouvelles récompenses permanentes ont ainsi été ajoutées, tout comme une nouvelle saison en classé. Comme à chaque nouveau chapitre, un Passe de Combat inédit est également disponible, avec son lot de skins, d’équipements et autres éléments cosmétiques. La mise à jour 1.4.1.0 de Battlefield 6 s’accompagne également de toute une batterie de changements, à retrouver dans les patch notes ci-dessous :

Toutes les patch notes de la version 1.4.1.0 de BF6

Mises à jour majeures de la version 1.4.1.0

Améliorations de gameplay aquatique : Le gameplay aquatique a reçu une vaste mise à jour de la saison 4, rendant la natation, le retour à la surface, les réanimations en mouvement, la visibilité sous-marine, le déploiement de parachute près de l'eau et les interactions avec l'eau plus cohérents en combat et lors des déplacements.

: Le gameplay aquatique a reçu une vaste mise à jour de la saison 4, rendant la natation, le retour à la surface, les réanimations en mouvement, la visibilité sous-marine, le déploiement de parachute près de l'eau et les interactions avec l'eau plus cohérents en combat et lors des déplacements. Optimisation des mouvements et du combat : Les mouvements des joueurs et des joueuse ont été améliorés grâce à des optimisations des glissades, de la prise d'appui, de l'apparition d'escouade, des tyroliennes et de la présentation des soldats, réduisant les cas où les mouvements ou les animations pouvaient se comporter de manière inattendue pendant le jeu actif.

: Les mouvements des joueurs et des joueuse ont été améliorés grâce à des optimisations des glissades, de la prise d'appui, de l'apparition d'escouade, des tyroliennes et de la présentation des soldats, réduisant les cas où les mouvements ou les animations pouvaient se comporter de manière inattendue pendant le jeu actif. Mises à jour des interactions des véhicules et de l'eau : Les véhicules interagissent désormais plus naturellement avec l'eau et l'environnement, avec des retours visuels améliorés pour les bateaux, les véhicules terrestres et les véhicules amphibies, ainsi que des effets plus réalistes des rotors d'hélicoptère sur la végétation.

: Les véhicules interagissent désormais plus naturellement avec l'eau et l'environnement, avec des retours visuels améliorés pour les bateaux, les véhicules terrestres et les véhicules amphibies, ainsi que des effets plus réalistes des rotors d'hélicoptère sur la végétation. Clarté de l'IU, de l'ATH et des menus : Les menus et les éléments de l'ATH en jeu ont bénéficié d'une optimisation générale de la clarté, améliorant la façon dont les défis, les récompenses, les équipements, les achats en boutique, les statistiques du profil, le feedback des tirs, les indicateurs d'élimination et les informations de repérage sous-marin sont affichés.

: Les menus et les éléments de l'ATH en jeu ont bénéficié d'une optimisation générale de la clarté, améliorant la façon dont les défis, les récompenses, les équipements, les achats en boutique, les statistiques du profil, le feedback des tirs, les indicateurs d'élimination et les informations de repérage sous-marin sont affichés. Mise à jour de l'outil de création Portal : Les créateurs et créatrices Portal reçoivent de nouveaux outils et correctifs pour le SDK, l'éditeur de règles, l'éditeur spatial, les modes personnalisés, le comportement des relais, les actions de bombe, les paramètres d'équipe et le flux de publication pour aider les expériences personnalisées à se comporter de manière plus prévisible lors de la création et des tests.

Les créateurs et créatrices Portal reçoivent de nouveaux outils et correctifs pour le SDK, l'éditeur de règles, l'éditeur spatial, les modes personnalisés, le comportement des relais, les actions de bombe, les paramètres d'équipe et le flux de publication pour aider les expériences personnalisées à se comporter de manière plus prévisible lors de la création et des tests. Améliorations de l'audio : Le retour audio a été amélioré pour les véhicules, les armes stationnaires, les mouvements en mer, les moments passés sous la surface de l'eau, l'insertion en Battle royale et le mode Anéantissement pour rendre les moments importants de l'expérience de jeu et de la voix off plus clairs pendant le jeu.

: Le retour audio a été amélioré pour les véhicules, les armes stationnaires, les mouvements en mer, les moments passés sous la surface de l'eau, l'insertion en Battle royale et le mode Anéantissement pour rendre les moments importants de l'expérience de jeu et de la voix off plus clairs pendant le jeu. Optimisation de REDSEC et du Battle Royale classé : REDSEC bénéficie d'une optimisation supplémentaire pour améliorer le déroulement des matchs, le score et la navigation, tandis que les mises à jour de fin de manche du Battle Royale classé rendent les changements de PC plus clairs et plus faciles à suivre.

MODIFICATIONS APPORTÉES A BATTLEFIELD 6

JOUABILITÉ :

L'activation de la glissade nécessite désormais une vitesse de déplacement légèrement plus élevée, réduisant les cas où la glissade pouvait se déclencher sans sprint préalable ou en sprint accroupi.

La glissade ne se redéclenche plus lorsque la touche de maintien de la position accroupie reste enfoncée après une première glissade.

La glissade ne se déclenche plus lors de l'atterrissage après une chute ou un saut si la touche de maintien de la position accroupie a été relâchée avant de toucher le sol.

Les effets visuels du soldat pendant la nage et la remontée à la surface ont été mis à jour.

Apparaître sur un équipier d'escouade en position accroupie vous déploie désormais également en position accroupie.

Les soldats ne se fondent plus lentement en position après avoir pris appui sur un objet dans le monde.

Les accessoires d'arme sont désormais moins susceptibles d'apparaître flottants lors de l'utilisation d'apparences de soldat.

Les animations de tyrolienne et d'effet de flash se comportent désormais comme prévu en mode observation à la première personne.

La nage a été remaniée pour la saison 4, avec des animations retravaillées, une physique mise à jour, un comportement des vagues amélioré et la prise en charge de la réanimation en mouvement dans l'eau.

L'aide à la visée prend désormais entièrement en charge les cibles ennemies pendant qu'elles nagent.

Les dégâts de chute sont désormais légèrement réduits en cas de chute dans une étendue d'eau peu profonde.

Les parachutes se déploient désormais comme prévu à l'approche de la surface de l'eau.

Les joueurs et joueuses peuvent désormais traîner et réanimer les membres d'escouade dans l'eau.

Les joueurs et joueuses peuvent désormais apparaître sur des membres d'escouade qui nagent en eau profonde.

VÉHICULES :

Le souffle du rotor d'hélicoptère affecte désormais la végétation de manière plus réaliste.

La visée du pilote de char se comporte désormais plus uniformément entre la vue à la troisième personne et la vue lunette à la première personne lors de la visée vers le haut sur des pentes raides.

Les effets visuels des bateaux, des véhicules amphibies et des véhicules terrestres interagissant avec l'eau ont été améliorés.

Le comportement du zoom des véhicules suit désormais correctement le paramètre « Activer/Désactiver le zoom » du joueur ou de la joueuse après son apparition.

GADGETS :

Viser avec le lanceur incendiaire à explosion aérienne à la troisième personne ne fait plus disparaître l'optique du lanceur.

Les lanceurs qui éjectent leurs tubes continuent désormais de se recharger même s'ils ne sont plus l'arme active.

Les détonations de RPG sous l'eau ne créent plus d'effets d'impact de terre.

Le bras de robot NEM et la masse ne peuvent plus être utilisés pendant la nage.

Le MAS 148 Glaive ne peut plus verrouiller les véhicules à travers les rochers ou les falaises.

La masse ne peut plus être utilisée pour des coups rapides pendant la nage.

ARMES :

Les effets visuels de la bouche du canon s'alignent désormais correctement lors de l'utilisation de l'accessoire compensateur sur l'UMG-40, le SCW-10 et le PW5A3.

Le comportement des projectiles lors de l'interaction avec l'eau a été mis à jour. Les balles perdent désormais des dégâts en traversant l'eau et peuvent ne pas infliger de dégâts après avoir parcouru une distance suffisante sous l'eau.

Les balles incendiaires SS26 n'enflamment plus le fond marin lorsqu'elles sont tirées sous l'eau.

CARTES ET MODES :

Objets ajustés près des objectifs B, C et E sur Train vers Golmud pour éviter que les gens ne restent bloqués.

Les conseils tactiques du commandant sont de retour dans les modes Anéantissement et Anéantissement tactique. Ils fonctionnent désormais aux côtés des conseils tactiques placés par les joueurs et les joueuses. Les marqueurs d'attaque du commandant n'apparaissent désormais que sur les relais lorsque votre équipe transporte la bombe.

Les points d'apparition du Match à mort en équipe sur Opération Tempête de feu ont été ajustés pour éviter que les joueurs et les joueuses n'apparaissent à l'intérieur d'objets.

IU et ATH DE BATTLEFIELD 6 :

Les points du Passe de combat et le texte de la branche ne se chevauchent plus sur l'écran de fin de manche.

Les porteurs de bombe en Anéantissement ne reçoivent plus de notification « Bombe lâchée » au lieu de « Éliminé » après avoir été éliminés ou lorsque la bombe expire.

Les icônes de catégorie apparaissent désormais correctement dans le menu des défis pendant les parties.

Les icônes de récompense de défi apparaissent désormais correctement lorsqu'elles sont déverrouillées en cours de partie.

Correction d'une faute de frappe dans la description du paquetage d'arme « Coup mortel ».

Amélioration de la lisibilité du filigrane anti-triche.

Le flou radial des coups entrants a été réduit près du centre de l'écran et s'atténue désormais davantage vers les bords de l'écran, rendant le retour de dégâts moins intrusif.

Augmentation de la taille de l'icône de bombe sur l'ATH du mode de jeu Anéantissement.

Les détails de carte intérieurs apparaissent désormais correctement sur la minicarte.

Les indicateurs d'élimination s'étendent désormais vers l'extérieur et disparaissent plus rapidement, réduisant ainsi le temps pendant lequel ils restent visibles.

L'alignement de l'indicateur d'accessoire de chargeur a été amélioré lors de la personnalisation du M/60.

L'alignement de l'indicateur d'accessoire de chargeur a été amélioré lors de la personnalisation du SL9.

Les vignettes du menu principal restent désormais visibles comme prévu lors du retour au menu après une partie.

L'alignement de l'indicateur d'accessoire la bouche du canon a été amélioré lors de la personnalisation du DB-12 sans accessoire de bouche équipé.

L'alignement de l'interface de l'accessoire de canon a été amélioré lors de la personnalisation du vz. 61.

Les étiquettes d'arme du PP-19 apparaissent désormais correctement dans l'interface.

Résolution d'un crash occasionnel côté client qui pouvait survenir lors de la mise à jour du système de didacticiel.

Répondre aux notifications « Message rapide » ne déclenche plus également des actions en jeu.

Les icônes de récompense des tâches pour matériel de la saison 2 apparaissent désormais correctement pendant le jeu. Idem pour matériel de la saison 3 apparaissent désormais correctement dans les défis, le menu pause et l'écran de fin de manche.

Les icônes de récompense apparaissent désormais correctement dans les notifications d'accomplissement de défi en jeu.

Sélectionner un emplacement de statistiques vide dans le Profil amène désormais les gens à l'emplacement prévu sur la page des statistiques.

L'alignement de l'indicateur d'accessoire de visée a été amélioré lors de la personnalisation du RPK-74M et du M39 EMR avec des mires métalliques.

Le repérage est désormais bloqué sous l'eau : les joueurs et les joueuses ne peuvent plus repérer les ennemis qui se trouvent loin sous la surface, et les personnes repérées sont retirées du monde et de la mini-carte lorsqu'elles plongent.

Le skin de personnage « Combattant des forêts profondes » affiche désormais la bonne icône.

Le skin de personnage « Agent chimique » affiche désormais la bonne icône.

Le compte à rebours de la bombe sur l'ATH de la personne qui porte la bombe en Anéantissement se met désormais à jour correctement et affiche le temps restant exact.

Le bouton des défis a été retiré de l'écran des accessoires en jeu afin d'éviter les chevauchements de l'interface utilisateur.

Le réticule s'affiche désormais correctement lorsque vous visez un membre de votre équipe qu'il est possible de réanimer avec le défibrillateur.

La sélection de filtre sur la page des statistiques de la saison ne se réinitialise plus lors du passage d'une saison à l'autre.

Le réticule du désignateur laser portatif LTLM II s'affiche désormais correctement après un redéploiement.

La vidéo d'arrière-plan du salon d'avant-partie ne se bloque plus après l'ouverture et la fermeture du menu pause depuis l'écran de sélection de classe.

Les invites de didacticiel ne restent plus à l'écran après un redéploiement ou une élimination.

PARAMÈTRES :

Ajout de la prise en charge de la génération multi-images x5 et x6 de NVIDIA DLSS.

La prise en charge de la génération multi-images dynamique de NVIDIA DLSS a été ajoutée.

Ajout de la prise en charge de la synchronisation verticale avec la génération d'images et la génération multi-images de NVIDIA DLSS.

Correction d'un problème où le réglage du bouton principal de la souris sur « Droit » dans Windows pouvait entraîner un tir et un zoom simultanés avec le bouton droit de la souris en jeu.

La page « Paramètres de jeu » n'apparaît plus vierge lorsqu'on y accède via la section « Chat vocal ».

PORTAL DE BATTLEFIELD 6 :

Une « Zone de combat par défaut » n'est plus ajoutée automatiquement lorsqu'une expérience de l'éditeur spatial contient déjà des secteurs.

Ajout d'un avertissement indiquant que le message « Personnes requises pour lancer le compte à rebours du salon. » est lié au « Nombre maximum de personnes » pour les expériences Battle Royale.

Du texte d'aide manquant pour les blocs d'impulsion dans l'éditeur de règles a été ajouté.

Ajout de la prise en charge de la propriété « IsClosed » pour les chemins de points de passage.

Ajout des fonctions « GetPlayer » et « GetVehicle ».

Des armes, accessoires et gadgets supplémentaires de la saison 3 ont été ajoutés à Portal.

Le modèle de Percée personnalisée d'Andy a été ajouté au SDK.

Correction d'erreurs qui pouvaient survenir lors de la publication de l'exemple de plateforme mobile.

« Créer un mode personnalisé » génère désormais les fichiers nécessaires pour « Importer depuis un fichier ».

« GetPlayerVehicleSeat » et « GetVehicleFromPlayer » renvoient désormais tous deux « undefined » lorsque le joueur ou la joueuse n'est pas dans un véhicule.

Les couleurs d'équipe du QG s'affichent désormais correctement.

« IsCurrentMap » fonctionne désormais correctement pour les parties hébergées à distance.

Plusieurs mutateurs dans l'onglet « Équipes » affichent désormais les noms, descriptions et options de menu déroulant corrects.

« SetUIWidgetAnchor » et « GetUIWidgetAnchor » utilisent désormais les bonnes énumérations.

L'action « ForceBombDrop » ne peut plus être utilisée lorsqu'il n'y a pas de porteur ou de porteuse de bombe.

La fonction « mod.GetSpawner » accepte désormais correctement les arguments.

Le paramètre relais « Nécessite un objet transportable pour armer » dans le SDK fonctionne désormais correctement.

Le point de capture du train de Train vers Golmud suit désormais correctement le train sur la carte.

AUDIO :

Ajout de répliques vocales du commandant pour l'armement et le désamorçage des bombes de relais en Anéantissement.

De répliques vocales de soldates pour la noyade et la remontée à la surface ont été ajoutées.

Ajout de nouvelles répliques vocales du commandant pour les relais Foxtrot, Golf et Hotel en Anéantissement.

Ajout de nouvelles musiques pour la station de radio du Passe de combat de la saison 4.

De nouvelles répliques vocales de soldat après avoir émergé et refait surface ont été ajoutées.

Le doublage du commandant se déclenche désormais comme prévu pendant la prolongation en Anéantissement.

Correction d'un problème de phase avec le son des lanceurs stationnaires en visant.

Amélioration de la réactivité audio des véhicules marins se déplaçant à travers les vagues.

Amélioration de la réactivité audio des tourelles stationnaires.

Les râles de mort des soldats sous l'eau en vue à la troisième personne ne peuvent plus être entendus par les autres joueurs ou joueuses.

Le son des véhicules se déclenche désormais de manière plus fiable, résolvant plusieurs causes de sons de véhicules manquants.

IA :

Avec l'arrivée de la guerre navale pour la saison 4, les bots ont bénéficié d'une amélioration comportementale plus large afin de mieux soutenir les combats et les déplacements autour de l'eau. Les bots peuvent désormais nager jusqu'au rivage, utiliser des bateaux pour atteindre les objectifs, répondre aux demandes de transport, laisser les bateaux échoués derrière eux et traverser l'eau peu profonde de manière plus fiable avec les véhicules terrestres.

Les bots peuvent désormais nager et se déplaceront vers le rivage après être tombés à l'eau.

Ils peuvent désormais utiliser des bateaux pour naviguer vers les objectifs.

Ils peuvent désormais utiliser les véhicules terrestres pour traverser les rivières et les eaux très peu profondes.

Les bots ne s'éliminent plus après être tombés dans certaines mares sur Eastwood.

Les bots ne s'éloignent plus immédiatement en bateau au début d'une manche, ce qui laisse aux joueurs et aux joueuses le temps de monter à bord en tant que passagers.

Ils ne prennent plus tous les bateaux disponibles au début des nouvelles manches, laissant des bateaux à disposition des joueurs et des joueuses.

Les bots abandonnent désormais les bateaux échoués.

Les bots répondront désormais aux requêtes de « Demande de ramassage » lorsqu'ils naviguent en bateau.

REDSEC DE BATTLEFIELD 6

JOUABILITÉ :

Ouvrir un conteneur de char en se parachutant dans le mode Survie n'empêche plus le char d'apparaître.

Les événements de score « Élimination d'escouade » se déclenchent désormais correctement après avoir éliminé une escouade ennemie.

IU et ATH :

Les icônes en jeu ne clignotent plus sur la grande carte lorsque vous les survolez en Battle Royale.

Les icônes de véhicules neutres sur la carte restent désormais visibles comme prévu lorsque vous entrez dans un véhicule situé sous-terre en Battle royale.

Sélectionner « Modifier les armes favorites » en Battle royale ouvre désormais directement l'onglet « Armes favorites ».

Les couleurs d'escouade s'affichent désormais correctement sur l'écran de fin de manche du mode Survie.

La caisse d'armurerie tactique peut désormais être signalée correctement en Battle Royale.

AUDIO :

Le briefing du superviseur se déclenche désormais comme prévu pendant la cinématique d'insertion du Battle Royale.

Le superviseur ne prévient plus les joueurs et joueuses situés sous-terre des ennemis qui se parachutent à proximité.

COMPÉTITIF DE BATTLEFIELD 6:

La « fin de manche » combine désormais les PC gagnés lors des éliminations et assistances confirmées avec leurs réductions de plafond respectives pour une meilleure clarté.

La progression des PC de la « fin de manche » s'affiche désormais correctement lorsque la valeur de PC d'une personne tombe en dessous de zéro.

Clarté améliorée des rangs et classes des joueurs et des joueuses pendant la phase de préparation du Battle Royale classé.

Les joueurs et les joueuses reçoivent désormais correctement des PC lorsqu'un ennemi à terre se déconnecte avant que l'élimination ne soit confirmée.

Mise à jour des animations de comptabilisation des PC de « fin de manche » pour une meilleure clarté du score.

Les cartes d'accès de véhicule, les chars de combat principaux (CCP) et les véhicules de combat d'infanterie (VCI) sont désormais retirés du Battle Royale classé.

VÉHICULES :

La capacité Réparation d'urgence des véhicules de transport de troupes a été remplacée par la capacité Générateur de fumée dans les modes Battle royale.

ARMES :