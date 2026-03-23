En fin d’année dernière, les amateurs de FPS assistaient à un événement qui n’était pas arrivé depuis de nombreuses années : la confrontation directe entre Call of Duty et Battlefield. En effet, après l’échec de Battlefield 2042 en 2021, c’est à un véritable retour en force que nous avons assisté avec la sortie de Battlefield 6, qui a totalement écrasé Black Ops 7 sur le plan critique. De quoi motiver d’autant plus Electronic Arts à faire tout son possible pour attirer le maximum de joueurs dans son giron, donc, quitte à offrir plusieurs jours de jeu gratuit.

Jouez à Battlefield 6 gratuitement avant qu’il ne soit trop tard

En effet, afin de célébrer le lancement de la saison 2 de Battlefield 6 comme il se doit, l’éditeur a décidé de déployer les grands moyens en rendant le jeu partiellement gratuit à partir du 17 mars, et ce pour une durée de plusieurs jours. Pour l’occasion, les joueurs ont ainsi accès à un total de quatre cartes, dont l’une des nouvelles baptisée Contamination ; ainsi qu’à l’ensemble des modes emblématiques de Battlefield 6. Un bon moyen pour se faire une idée du gameplay du jeu, donc, ou pour tester l’ensemble des nouveautés sans débourser un seul centime.

Si vous souhaitez en profiter, ne tardez cependant pas trop, puisque cette période d’essai gratuit arrive déjà bientôt à son terme. En effet, à compter du mardi 24 mars à 12h (heure française), l’accès à Battlefield 6 sera de nouveau restreint, et nécessitera pour ceux n’ayant pas encore le jeu de passer par la case achat. Évidemment, Electronic Arts a cependant pensé à tout, et propose pour l’occasion à la communauté de s’offrir le jeu à prix réduit. Sur PC, par exemple, Battlefield 6 est actuellement affiché au prix de 41.99€, contre 69.99€ habituellement.

Même chose sur Xbox Series, où le jeu bénéficie d’une belle promotion réduisant son prix à 47.99€, contre 79.99€ en temps normal. Enfin, il en va de même sur PS5, même si la réduction semble en revanche être réservée aux abonnés du PS Plus. Notez cependant que ces différentes offres sont elles aussi à durée limitée. Sur PS5 et Xbox Series, la réduction affichée pour Battlefield 6 prendra fin dès le 25 mars, soit le lendemain de la fin de l’accès gratuit, tandis que les joueurs Steam auront quant à eux un petit jour de plus pour en profiter.

Pour rappel, pour profiter de l’accès gratuit à Battlefield 6, il vous suffit de télécharger l’expérience free-to-play Battlefield REDSEC sur la plateforme de votre choix, et de vous rendre dans la section dédiée une fois le titre installé. Celle-ci apparaîtra directement dans le menu principal du jeu. En attendant, on vous laisse avec le détail complet du contenu de cet essai gratuit :

Crépuscule : inclut les modes Match à mort en équipe, Match à mort en escouade et Domination. Comprend la nouvelle carte Base de Hagental.

: inclut les modes Match à mort en équipe, Match à mort en escouade et Domination. Comprend la nouvelle carte Base de Hagental. Guerre totale : comprend le mode Conquête, les batailles du mode Percée, ainsi que le mode Expansion introduit avec Battlefield 6. Cette liste inclut quatre cartes, dont deux issues de la saison 2 (Contamination et Base de Hagental).

: comprend le mode Conquête, les batailles du mode Percée, ainsi que le mode Expansion introduit avec Battlefield 6. Cette liste inclut quatre cartes, dont deux issues de la saison 2 (Contamination et Base de Hagental). Percée facile : playlist pensée pour les joueurs découvrant le jeu ou souhaitant une expérience moins intense que le JcJ pur.

: playlist pensée pour les joueurs découvrant le jeu ou souhaitant une expérience moins intense que le JcJ pur. Équipes plus petites : 16 joueurs (8 par équipe) avec 32 bots (16 par équipe). Ce mode comprend trois cartes (Base de Hagental, Contamination et Eastwood).

Source : Electronic Arts