EA et les équipes de Battlefield dévoilent des informations au sujet de la Saison 2 de Battlefield 6. Attendue pour la semaine prochaine, elle pourrait tout changer.

Depuis sa sortie l'année dernière, il ne fait aucun doute que Battlefield 6 est un excellent épisode. Salué à la fois par la critique et les joueurs, le FPS d'Electronic Arts a redoré l'image de la licence après un lancement de Battlefield 2042 catastrophique. Mais c'est aujourd'hui un peu plus compliqué. Après avoir attiré des millions de joueurs à sa sortie, BF6 a vu ses chiffres de fréquentation baisser. Le FPS stagne considérablement aujourd'hui, mais Electronic Arts compte bien rectifier le tir avec la Saison 2 à venir.

Voici ce que la Saison 2 de Battlefield 6 va améliorer

La bande-annonce en anglais de la prochaine saison de Battlefield 6

La Saison 2 est prévue pour le 17 février prochain, et les studios derrière BF6 commencent à dévoiler beaucoup de contenu auquel les joueurs peuvent s'attendre. On sait déjà que cette grosse mise à jour saisonnière amènera 2 nouvelles cartes, que les joueurs attendent beaucoup. La première s'appelle "Contaminated" et semble inspirée des cartes des épisodes classiques de la série. EA espère ainsi corriger l'un des soucis majeurs de Battlefield 6 : des cartes trop petites, ou mal équilibrées avec trop de temps morts.

Mais ce n'est pas tout. L'équipe parle également de changements apportés aux sensations du jeu, particulièrement sur ses déplacements et sa progression que beaucoup de joueurs critiquent depuis la sortie. On nous parle de déplacements « plus prévisibles et lisibles durant l'action », avec notamment des animations retravaillées et des mécaniques de grimpette repensées. La progression des déblocages des skins et de l'XP de Battlefield 6 a elle aussi apparemment été ajustée. Qui sait, peut-être qu'on n'aura plus besoin de jouer 40 heures pour débloquer un nouveau skin.

Sans donner encore trop de détails sur la teneur de ces ajustements, les Battlefield Studios expliquent également que le mode REDSEC fera l'objet de changements. Pour rappel, il s'agit du mode battle royale du jeu, vivement critiqué depuis sa sortie et qui avait même fait l'objet d'un review bomb sur Steam. La Saison 2 pourrait apparemment amener plusieurs modifications dans l'équilibrage et le rythme des parties. Cela suffira-t-il à sauver Battlefield 6, qui a perdu 98% de ses joueurs réguliers en cinq mois ? Pas sûr.

Battlefield REDSEC, le battle royale de BF6

Source : Insider Gaming