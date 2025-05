Alors que la licence Battlefield se relève doucement des critiques autour de Battlefield 2042, Electronic Arts entame une nouvelle phase de communication pour son futur volet, à savoir Battlefield 6. Attendu avant la fin de l'année fiscale 2026, ce nouvel épisode semble marquer un véritable tournant stratégique pour l'éditeur américain. Et ce en raison d'une volonté de revenir aux sources pour regagner la confiance perdue. Aujourd'hui, la date de sortie refait parler d'elle et la grande annonce arrive... C'est pour bientôt !

Une fenêtre de sortie pour Battlefield 6

Depuis mars, des tests fermés sont en cours sur Battlefield 6, avec une première vague de retours déjà exploitée en interne. Malgré les restrictions, plusieurs séquences de gameplay ont déjà leaké, alimentant la curiosité des fans et surtout leur impatience. En effet, on semble très éloigné de BF 2042 rien qu'avec la destruction qui semble enfin de retour, et tant mieux puisque c'est une mécanique centrale qui fait de la licence ce qu'elle est. Et il y a une bonne nouvelle : les phases de test de Battlefield 6 vont s’élargir ce mois-ci.

« Tout au long du mois de mai, nous inviterons plus de joueurs d'Europe et d'Amérique du Nord et nous commencerons à inclure certaines zones d'Asie » a déclaré DICE. Le studio précise que ces tests de Battlefield 6 continueront à servir d'affiner de nombreux éléments, dont l’équilibrage des armes et leurs dégâts, le rythme des affrontements ou encore les mécaniques de déplacement. La destruction, une signature historique de la série, fait également l’objet d’un soin particulier, avec des surfaces testées sur différentes cartes pour garantir une expérience immersive et cohérente.

Autre donnée importante, on sait désormais véritable que la présentation officielle de Battlefield 6 aura lieu cet été. Aucune date précise n’a été communiquée, mais tout porte à croire qu’EA visera une conférence majeure ou un événement type Summer Game Fest 2025 pour frapper fort. Ce choix d’un timing estival s’inscrit dans une volonté de mieux cadrer la communication autour de la licence. L’éditeur mise clairement sur la transparence et l’implication communautaire pour regagner la confiance des joueurs. Enfin, c'est une autre information essentielle partagée lors d'un entretien entre EA et ses investisseurs, la fenêtre de sortie se confirme. Battlefield 6 sortira bien d'ici au 31 mars 2026 au maximum sur PS5, Xbox Series X|S et PC.

Source : Electronic Arts, DICE.