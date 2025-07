Battlefield 6 nous donnait rendez-vous aujourd'hui à 17 heures chez nous pour un « Trailer de révélation officiel ». L'occasion pour Electronic Arts, DICE et de nombreux studios mobilisés à l'effort de guerre de nous présenter plus en détail « l'expérience ultime de la guerre totale », même si de quelques informations qu'il devait dévoiler ont déjà leaké peu de temps avant l'heure H. Quatre ans après la déception Battlefield 2042, la légendaire franchise FPS doit reconquérir son public et ne peut clairement pas se permettre de rater le tir. Un pari réussi ? Voyons donc tout cela de plus près sur le champ de bataille.

Un trailer de révélation officiel détonnant pour Battlefield 6

Après avoir mis à contribution la communauté pour délivrer l'expérience la plus satisfaisante possible via le dispositif Battlefield Labs, Battlefield 6 se prépare maintenant pour l'étape la plus difficile : la dernière ligne droite avant sa sortie. Grâce à cette version précoce du jeu, de nombreux joueurs ont ainsi pu découvrir ce qui les attend dans ce nouvel opus qui, par bien des aspects, se veut un grand retour aux sources qui ont popularisé la franchise.

À savoir des visuels impressionnants ; des champs de bataille immenses (mais a priori en se passant des controversés serveurs à 128 joueurs), presque entièrement destructibles ; ainsi que le retour des classes avec une identité propre, mais avec toutefois un mode plus libre concernant le choix des armes, au nombre impressionnant d'une cinquantaine.

Le trailer tout fraîchement publié de Battlefield 6 nous offre à ce sujet des extraits cinématiques et de gameplay proprement explosifs, qu'il s'agisse des engagements d'infanterie ou en véhicules terrestres comme aériens ou maritimes. Les affrontements à grande échelle se dérouleront naturellement sur différentes maps aux décors très variés. Le trailer confirme également qu'une campagne scénarisée sera bien de la partie, en plus du multi.

Un gros événement confirmé

Après des séquences de destruction totale sur fond d'histoire de conflit contre un groupe armée se faisant appeler Pax Armata et semant la terreur dans le monde, via une conférence de presse par le Président des États-Unis, ce trailer officiel de Battlefield 6 se conclut par la confirmation qu'un gros événement aura lieu ce 31 juillet, centré justement sur le multijoueur, pour voir davantage le jeu en action. S'agissant des nombreuses informations leakées récemment, comme la date de sortie de Battlefield 6, le prix de ses différentes éditions ou la tenue prochaine ou non d'une bêta ouverte, il faudra cependant repasser plus tard.

Source : YouTube