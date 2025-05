Alors que Battlefield 6 est encore en phase de test interne, une nouvelle vidéo issue de Battlefield Labs vient de faire surface. Elle met en lumière le retour d’une mécanique connue des joueurs de Battlefield 5 : la roulade à l’atterrissage. Une fonctionnalité pensée pour limiter les dégâts de chute… mais qui semble aujourd’hui diviser la communauté.

Un retour qui ne fait pas l’unanimité pour Battlefield 6

La séquence, capturée par un testeur anonyme et relayée sur les réseaux sociaux, montre un joueur utilisant un fusil de sniper avant de dévaler une pente à toute vitesse et d’exécuter une roulade pour amortir sa chute. Jusque-là, rien d’inédit pour les fans de la franchise. Sauf que cette fois, l’animation paraît moins fluide pour Battlefield 6 et un peu “lourde” à l’écran.

Les réactions ne se sont pas fait attendre. Certains joueurs parlent d’un mouvement “bizarre” ou “inconfortable”, allant jusqu’à évoquer des risques de nausée liée au motion sickness. Pour une fonctionnalité qui, dans Battlefield 5, était plutôt bien accueillie, ce retour déçoit.

Une volonté de revenir à l’essentiel ?

Avec Battlefield Labs, EA et DICE semblent vouloir réconcilier la série avec ses bases pour Battlefield 6. Après les critiques adressées aux derniers opus, centrés sur les cosmétiques, les modes Battle Royale et un manque de stabilité au lancement, ce nouvel épisode vise une approche plus classique, plus “Battlefield”. Le retour de la roulade à l’atterrissage pourrait donc s’inscrire dans cette logique de réhabilitation.

Mais encore faut-il que la mécanique soit bien implémentée. Actuellement, les animations semblent perfectibles, et les sensations de jeu ne sont pas encore à la hauteur. Il reste du temps pour peaufiner l’ensemble, mais cette fuite rappelle que les détails, même mineurs, peuvent faire toute la différence dans un FPS aussi nerveux. EA prévoit de sortir Battlefield 6 avant la fin de l’exercice fiscal 2025-2026, soit d’ici avril 2026. Cela laisse encore plusieurs mois de développement et de tests, ce qui pourrait rassurer les joueurs.

Source : BattlehubYT