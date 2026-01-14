La sortie de Battlefield 6 a marqué le lancement le plus explosif jamais vu pour la célèbre franchise de DICE et Electronic Arts. Malgré des cartes qui n'étaient pas du goût de tout le monde, le titre a globalement réussi à séduire son public. L'enthousiasme initial a toutefois pris place à la déception avec l'arrivée de la Saison 1, et le mode Battle Royale REDSEC. L'ensemble a fait l'objet de vives controverses notamment s'agissant de la monétisation et de la progression sur le jeu. Alors qu'elle devait bientôt se terminer pour laisser la place à une seconde Saison, les développeurs ont fait part d'importants changements dans le planning via un récent message à l'attention de la communauté, en l'occurrence posté sur la page Steam du jeu.

Un dérèglement saisonnier salvateur pour Battlefield 6 ?

La dimension jeu-service de Battlefield 6, avec des saisons visant à injecter régulièrement de nouveaux contenus sur le titre, a connu un démarrage pour le moins controversé. Alors que la première Saison qui a fait couler beaucoup d'encre aurait dû se terminer ce 20 janvier 2026, Battlefield Studios a finalement annoncé plusieurs changements de plans à ce sujet. D'une part, celle-ci va faire l'objet d'une prolongation jusqu'au 27 janvier 2027, avec de nouveaux contenus à récupérer, dont de nouvelles apparences pour les soldats, armes et véhicules, ainsi que des boosts d'expérience.

D'autre part, la Saison 2 a fait l'objet d'un report au 17 février 2026 par l'entremise du teaser ci-dessous, où l'on voit un soldat équipé d'un masque à gaz au milieu d'un nuage toxique. « Nous avons continué de recueillir les retours de la communauté et, afin de tenir notre promesse, avons décidé que la meilleure chose à faire était de prolonger la Saison 1 de Battlefield 6 et de repousser la sortie de la Saison 2 afin de la peaufiner davantage ».

En parallèle, le dispositif Battlefield Labs va reprendre du service pour permettre aux développeurs de recueillir les retours des testeurs via « des aperçus publics pour les prochains mises à jour à des stades avancés du développement », a déclaré Battlefield Studios. « La prolongation de la Saison 1 de Battlefield 6 et l'utilisation de Labs vont nous aider à poser les fondations pour les nouveaux et excitants contenus à découvrir au fil des prochains saisons, dont ceux à venir pour la deuxième ». Rendez-vous donc le 17 février 2026 pour voir si les équipes vont effectivement tenir leurs promesses pour l'avenir du jeu.

Sources : Steam ; YouTube