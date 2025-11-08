À l'occasion du lancement sur Battlefield 6 fin octobre 2025 de sa Saison 1, marquant dans le même temps l'arrivée de son mode Battle Royale, baptisé REDSEC, Electronic Arts a mis en place une campagne pour attirer de potentiels nouveaux joueurs en leur offrant divers contenus gratuits. Cette première campagne a pris fin le 5 novembre 2025, mais une autre est encore en lice. Voici un briefing pour savoir comment en profiter.

Alerte REDSEC sur du nouveau contenu gratuit offert en lien avec le Battle Royale de Battlefield 6

Même si Electronic Arts et Battlefield Studios fondaient de grands espoirs sur REDSEC, le « Battle Royale à la sauce Battlefield 6 », celui-ci n'a visiblement pas eu le résultat escompté, avec des retours globalement négatifs à son égard. Il est malgré tout possible de récupérer sans même avoir à y jouer divers contenus gratuits exclusifs en lien avec ce nouvel ajout de la Saison 1 du titre. Cela se passe une fois encore sur Twitch via une campagne de Drops dédiée, qui se termine le lundi 17 novembre 2025, à 08h59 chez nous. Vous avez donc amplement le temps de récupérer le contenu gratuit en lice, d'autant qu'il ne demandera pas énormément d'efforts de votre part pour l'obtenir.

Si vous avez l'habitude d'utilisez Twitch, vous connaissez donc la marche à suivre, mais une petite piqûre de rappel ne fait pas de mal : pour récupérer le contenu gratuit offert sur Battlefield 6, il faut regarder un stream partenaire pendant une durée déterminée (reconnaissable via la mention DROPS dans le titre du stream) pour obtenir ledit élément en jeu. Pensez au préalable avant de le faire à lier le compte de la plateforme sur laquelle vous jouez à Battlefield 6 et votre compte Twitch. En l'occurrence, le Twitch Drop de cette seconde campagne en lien avec REDSEC a trait à un élément cosmétique. Voici donc les modalités pour l'ajouter à votre compte :

Contenu gratuit en lien avec la seconde campagne Twitch Drops REDSEC et comment le récupérer

Rendez-vous sur une chaîne participante en live dans la catégorie Battlefield 6, reconnaissable par la mention [DROPS] dans le titre du stream ;

Regardez le stream pendant 5 minutes et récupérez la récompense BFTank

Vous avez pour rappel jusqu'au 17 novembre 2025 à 08h59 chez nous pour récupérer ce contenu gratuit dans Battlefield 6. Passé cette date, impossible de récupérer ce bonus. Une fois suffisamment de temps passé sur un stream partenaire, dont vous pouvez suivre la progression via cette page, la récompense en lien avec le temps de visionnage vous attendraen jeu sur la plateforme de votre choix.

Source : Twitch