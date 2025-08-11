Ce week-end, le multijoueur de Battlefield 6 se laissait enfin essayer gratuitement via une bêta ouverte, en attendant la sortie du jeu complet le 10 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series. Celle-ci a connu un succès proprement explosif, se hissant même au rang de la bêta la plus populaire de toute la franchise, et dépassant même plusieurs records établis par son grand rival Call of Duty. Elle n'est toutefois pas exempte de critiques de la part de la communauté, notamment s'agissant de la taille des cartes disponibles. Son designer en chef, Shashank Uchil, a touché deux mots sur le sujet dans le cadre d'une interview auprès de nos confrères chez Video Game Chronicles (VGC).

Les designers de Battlefield 6 mettent cartes sur table

Grâce à ce premier aperçu du multijoueur de Battlefield 6, de nombreux voyants semblent être au vert pour le grand retour de la franchise FPS phare d'Electronic Arts, après la déception de Battlefield 2042. Même s'il reste encore des choses à améliorer avant sa sortie officielle dans quelques mois, les premiers retours s'avèrent globalement très positifs. Certains joueurs trouvent toutefois à redire notamment du côté du Time to Kill, ou encore de la taille des cartes pour les vétérans de la licence.

À l'occasion d'une interview auprès de VGC, Shashank Uchil, designer en chef de Battlefield 6, a pris le temps de répondre aux critiques au sujet de la taille des cartes et de la manière dont Battlefield Studios (Criterion, DICE, Motive et Ripple Effect) les conçoit. « On veut que les cartes plaisent à tous les types de joueurs, qu'ils aiment jouer infanterie, véhicules terrestes, aériens ou maritimes. L'échelle des cartes ne fait pas tout. Juste parce que vous avez X kilomètres de terrain n'en fait pas une bonne carte. Plus elle est grande, plus il faut la garnir, et limite en faire un monde ouvert. Mais cela implique en conséquence des compromis ».

À noter par ailleurs que la bêta ouverte de Battlefield 6 ne présente à l'heure actuelle que trois cartes sur les neuf annoncées pour le lancement du jeu. Parmi celles-ci, nous avons notamment une revisite de l'iconique carte Gibraltar, un grand classique de la franchise. Les derniers trailers du jeu teasaient également une grande carte avec une grosse composante maritime. Gageons donc que la bêta ouverte n'était qu'une première mise en bouche, et que les vétérans devraient avoir leur content de cartes d'une échelle dont la licence a le secret.

Source : Video Game Chronicles