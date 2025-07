Battlefield 6 est très attendu par les amateurs de FPS, et surtout par les fans de la licence. Et bonne nouvelle : tout ce beau monde peut être rassuré.

Battlefield 6 s’annonce comme le grand retour en force d’un FPS très apprécié, et de nombreux regards sont tournés vers EA. Heureusement, tout semble avancer comme prévu, à en croire une nouvelle déclaration qui devrait faire plaisir et surtout rassurer les joueurs.

Battlefield 6 rassure

C’est officiel : Battlefield 6 sortira bien au prix habituel. Alors que certains éditeurs commencent à franchir la barre des 80 €, Electronic Arts a confirmé qu’il n’y aura aucune hausse de tarif pour son prochain gros FPS. Une bonne nouvelle pour les joueurs, à l’heure où chaque sortie devient un vrai investissement.

L’information a été confirmée lors de la dernière conférence financière d’EA. Andrew Wilson, le patron de l’éditeur, a été clair : Battlefield 6 sera vendu au même prix que les autres blockbusters récents, soit 70 € en édition standard. Pas question de suivre la tendance à la hausse qu’on commence à voir ailleurs.

Une stratégie pensée pour tous les profils

Selon Wilson, EA veut continuer à proposer un large éventail de prix, pour répondre aux attentes de tous les joueurs. Il rappelle que le catalogue va du free-to-play aux éditions deluxe plus coûteuses. L’idée est simple : laisser le choix, sans imposer une version à 80 € à tout le monde. Parfait pour Battlefield 6

Cette politique permet aussi d’adapter l’offre au budget de chacun. Certains se contenteront de l’édition de base, tandis que les plus passionnés pourront opter pour des versions enrichies, sans se sentir forcés. Et aucune augmentation n'est prévue pour le moment. Même si EA ne prévoit rien pour l’instant, l’éditeur reste prudent. Wilson évoque la possibilité de revoir sa stratégie à l’avenir, en fonction de l’évolution du marché. Mais pour Battlefield 6, le message est clair : pas de hausse brutale, au moins au lancement. Cette annonce arrive au bon moment. La révélation du multijoueur de Battlefield 6 est imminente, et les rumeurs sur les précommandes vont bon train. En confirmant un tarif "classique", EA prépare le terrain de façon intelligente.

Source : EA