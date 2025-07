Battlefield 6 se préparerait à sortir l'artillerie lourde et enfin se montrer officiellement de manière imminente, si l'on en croit de récent leaks à son sujet.

Tandis que Battlefield 6 s'est déjà laissé approcher par de nombreux joueurs dans une version précoce via Battlefield Labs, le prochain titre majeur d'Electronic Arts devrait enfin avoir droit très prochainement à une présentation officielle en bonne et due forme. C'est en tout cas ce qu'indique le généralement bien informé Tom Henderson d'Insider Gaming suite à une série de leaks à ce propos.

Branle-bas de combat imminent leaké pour Battlefield 6

Grâce justement à Battlefield Labs, nous avons déjà eu droit à de nombreuses informations dévoilées avant l'heure concernant ce fameux Battlefield 6. On sait par exemple que la destruction des décors emblématique de la franchise fera un retour fracassant ; que le système de classes reviendra après la tentative ratée des spécialistes dans Battlefield 2042, mais qu'elles ne devraient pas présenter de limitations dans le choix d'une cinquantaine d'armes déjà présente dans cette version précoce du jeu qui marquerait un véritable retour aux sources. Enfin, exit a priori également les maps à 128 joueurs beaucoup trop ambitieuses de 2042, mais un mode solo pourrait cependant être compromis.

Nous devrions cependant en avoir davantage le cœur net concernant ce Battlefield 6 sur lequel Electronic Arts fonde énormément d'espoirs. D'après Insider Gaming, l'éditeur va en effet tenir très prochainement un grand événement « similaire à Call of Duty Next » pour présenter officiellement et en grandes pompes le prochain titre de la célèbre franchise FPS. Cela a commencé par le leak d'un lot promotionnel par un créateur de contenus, puis directement par le leak de la date de l'événement : ce 31 juillet.

10 petits jours nous sépareraient donc d'une présentation en bonne et due forme d'un Battlefield 6 qui doit tout donner pour faire oublier la déception pour de nombreux joueurs du précédent opus. Pour rappel, Electronic Arts a mis une grande partie de ses forces dans l'effort de guerre, dont même des développeurs de BioWare et d'autres studios sous la férule de l'éditeur. Ce pari sera-t-il payant ? Rendez-vous a priori le 31 juillet pour le découvrir, avec probablement l'annonce d'une date de sortie, ou du moins d'une bêta ouverte.

Source : Insider Gaming