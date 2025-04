Un nouveau leak vient de lever le voile sur un aspect majeur du futur Battlefield 6. Cette fois, il est question des spécialisations de classes, un système qui pourrait bien redéfinir la façon de jouer en escouade. Et autant dire que les premières infos laissent entrevoir une approche plus stratégique, plus personnalisable… et clairement plus riche.

Des spécialisations en plusieurs étapes dans Battlefield 6

Selon le site MP1ST, qui s’appuie sur des données extraites via datamining, le jeu proposera cinq classes principales Fire Support, Engineer, Anti-Vehicle, Mechanic, Recon et Pathfinder. Chaque classe bénéficierait de quatre niveaux de spécialisations, à débloquer progressivement. Ces bonus permettraient d’augmenter l’efficacité de chaque rôle, à travers des améliorations passives ou des compétences actives. Le tout rappelle les Field Upgrades de Battlefield 4, mais avec une structure plus poussée.

En fait, ce nouveau système semble vouloir encourager les styles de jeu variés et la complémentarité dans les équipes dans Battlefield 6. Voici un aperçu de ce que chaque classe pourrait proposer :

Fire Support : plus de mobilité avec les LMG, ravitaillement amélioré, meilleure stabilité des tirs montés, et dépôt de caisses de munitions pour l’escouade.

: plus de mobilité avec les LMG, ravitaillement amélioré, meilleure stabilité des tirs montés, et dépôt de caisses de munitions pour l’escouade. Engineer Anti-Vehicle : ralentissement des véhicules ennemis, roquettes supplémentaires, verrouillage plus rapide, et drone thermite à déployer en pleine bataille.

: ralentissement des véhicules ennemis, roquettes supplémentaires, verrouillage plus rapide, et drone thermite à déployer en pleine bataille. Mechanic : gadgets qui chauffent moins vite, véhicules réparés plus efficacement, recharge accélérée des outils, et réparation instantanée via une commande rapide.

: gadgets qui chauffent moins vite, véhicules réparés plus efficacement, recharge accélérée des outils, et réparation instantanée via une commande rapide. Recon : détection automatique en visant, réduction de la visibilité, bonus de précision, headshots qui empêchent les réanimations, et tir de mortier ciblé.

: détection automatique en visant, réduction de la visibilité, bonus de précision, headshots qui empêchent les réanimations, et tir de mortier ciblé. Pathfinder : invisibilité aux capteurs de mouvement, repérage des ennemis qui vous visent, déplacements plus discrets, et appel de drone UAV.

Un leak à prendre avec des pincettes

Bien sûr, ces infos ne viennent pas d’une annonce officielle. Elles proviennent d’une version encore en cours de développement, partagée sur un canal Telegram spécialisé sur Battlefield 6. Il est donc possible que certains éléments changent d’ici la sortie, voire disparaissent complètement. Mais cette fuite donne une bonne idée de l’orientation que prend le jeu. Et pour les fans de Battlefield, cela pourrait bien marquer un retour à des mécaniques plus profondes. Où le travail d’équipe et la spécialisation de chacun jouent un rôle central.

