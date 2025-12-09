Battlefield 6 est disponible depuis bientôt deux mois pour tout le monde (sans compter l’accès anticipé) et EA vient tout juste de déployer une mise à jour particulièrement attendue. On vous explique tout.

À l’approche de Winter Offensive, Battlefield Studios déploie la mise à jour 1.1.3.0. Il s’agit d’un patch important qui vise à stabiliser l’expérience globale de Battlefield 6, mais aussi celle du mode REDSEC. Prévue pour accompagner le début de la saison le 9 décembre (ce jour), cette version s’attaque enfin à plusieurs problèmes signalés depuis la sortie du jeu. On y trouve une meilleure lisibilité sonore, une visibilité renforcée des soldats, des ajustements de cartes et un travail plus profond sur les armes et les véhicules. Bref, des ajouts importants.

Du contenu gratuit pour accompagner Winter Offensive

En plus des correctifs (nous reviendrons dessus plus bas), le patch introduit du contenu entièrement gratuit pour tous les joueurs. Winter Offensive s’accompagne d’une version enneigée d’Empire State, baptisée Ice Lock Empire State, jouable uniquement pendant la durée de l’événement. Cette variante modifie l’ambiance, les lignes de vue et certaines approches tactiques, ce qui offre une nouvelle façon d’aborder une carte déjà bien connue.

On trouve aussi un mode temporaire qui rassemble plusieurs variantes de jeu autour d’une mécanique de gel pensée spécialement pour l’événement. Pour compléter l’ensemble, les joueurs peuvent débloquer une arme de mêlée inédite, la hache d’escalade, grâce à une piste bonus gratuite de 11 niveaux dans le battle pass. Enfin, la nouvelle carte enneigée arrive dans Portal pour tous, ce qui permet aux créateurs de l’utiliser dans leurs propres scénarios. Cela donne un coup de frais bienvenu au contenu de Battlefield 6, sans rien demander de plus que de se connecter et de jouer.

Battlefield 6 et son contenu du patch 1.1.3.0

Une priorité, rendre les échanges de tirs plus cohérents dans Battlefield 6

Depuis le lancement de Battlefield 6, la régularité des tirs est un sujet sensible. Beaucoup de joueurs rapportaient des impacts imprévisibles ou mal enregistrés. Avec ce patch, le studio affirme avoir corrigé plusieurs situations où le jeu peinait à suivre des mouvements de visée rapides ou des tirs déclenchés avant la fin du zoom. L’objectif est clair. Offrir un ressenti plus fiable et plus constant, ce qui est essentiel dans un FPS compétitif.

En parallèle, plusieurs armes ont été revues pour offrir une prise en main plus stable au sein de Battlefield 6. Les premiers tirs gagnent en précision, les reculs deviennent plus cohérents et certains accessoires fonctionnent désormais de manière plus prévisible. Cela devrait réduire la frustration lors des duels rapprochés, où la moindre erreur peut coûter la vie.

Des soldats plus visibles en pleine action

La visibilité des soldats est également au cœur de cette mise à jour de Battlefield 6. Les équipes du jeu ont modifié l’éclairage, les animations au sol et les contours des personnages pour éviter qu’ils ne se confondent trop facilement avec le décor. C’est un point particulièrement important dans un jeu où les environnements sont très détaillés et parfois visuellement chargés. De plus, les transitions au sol, les postures basses et les déplacements sur terrains irréguliers ont été retouchés. L’action devient plus lisible, et il est plus facile de comprendre ce que fait un adversaire, même dans le chaos d’un assaut.

Les véhicules, qui font partie de l’ADN de Battlefield ( et forcément aussi, de Battlefield 6) profitent eux aussi d’améliorations. Le patch élimine plusieurs zones de dégâts incohérentes et ajuste l’interface embarquée pour en faciliter la lecture. Il corrige également plusieurs défaillances audio, qui pouvaient rendre certains affrontements difficiles à interpréter. Ces changements profitent autant aux conducteurs qu’aux passagers. Les caméras, réticules et comportements à bord deviennent plus stables et plus intuitifs. Cela apporte une meilleure sensation de contrôle et devrait éviter les moments où les véhicules paraissent imprévisibles.

Des cartes retravaillées pour un meilleur équilibre sur l'ensemble de Battlefield 6

Plusieurs cartes bénéficient aussi d’un rééquilibrage. Les développeurs de Battlefield 6 ont revu la progression dans les modes Breakthrough et Rush afin de faciliter l’avancée des équipes attaquantes. Les zones de capture, la répartition des véhicules et certains trajets principaux ont été mis à jour sur des cartes comme Manhattan Bridge, Mirak Valley ou Empire State. Ces ajustements s’accompagnent de correctifs destinés à réduire le nombre de matchs déséquilibrés ou trop courts, et à limiter les situations où des joueurs rejoignent une partie déjà sur le point de se terminer. Cela permet aussi, admettons le, de réduire la frustration.

L’audio fait également l’objet d’une attention particulière. Le studio a retravaillé la manière dont les sons se chargent pour éviter les disparitions soudaines de bruits de pas, de tirs ou de moteurs. Ce problème était surtout visible dans les matchs les plus chaotiques, notamment en Battle Royale. Grâce à ce nouveau système, les sons importants devraient être plus constants, même sous forte charge. Les déplacements ennemis, en particulier, deviennent plus faciles à localiser grâce à une meilleure gestion des distances et des matériaux.

Source : EA