Deux semaines après le lancement sur Battlefield 6 de sa Saison 1, ainsi que l'ouverture de REDSEC, son mode Battle Royale, qui n'a malheureusement pour Battlefield Studios pas connu une réception des plus chaleureuses de la part de la communauté, le titre de DICE continue de se mettre à jour régulièrement. Il corrige ainsi des bugs persistants, apporte quelques équilibrages ou des ajustements visant à améliorer l'expérience de jeu. Il passe donc pour l'occasion en version 1.1.1.5 avec plusieurs changements en ce sens. Voyons tout cela plus en détail.

Nouveau briefing de mise à jour pour Battlefield 6

Après d'importants changements côté serveur visant à répondre aux insistantes demandes des joueurs pour rendre une grande partie des défis visant à débloquer des accessoires et gadgets plus faciles dans Battlefield 6, le titre a donc tout fraîchement reçu une mise à jour plus classique, requérant un téléchargement côté client. Celle-ci apporte plusieurs ajustements dans le but d'améliorer la qualité de vie sur différents éléments du jeu.

Parmi les ajustements notables qu'apporte cette nouvelle mise à jour de Battlefield 6, on peut notamment en citer un relatif à l'amélioration de la dispersion des armes en mouvement ou en passant du tir à la hanche à la visée. Un autre améliorera l'existence des pilotes, avec la correction d'un problème faisant que les missiles guidés ne réagissaient pas comme prévu aux contremesures, ou un autre faisant que les véhicules n'apparaissaient pas correctement en Conquête ou Percée. Enfin, le mode Battle Royale reçoit des ajustements visant à améliorer le déroulement d'une partie, des résurrections d'escouade et des transitions en fin de round.

Mise à jour oblige, on a également droit à divers correctifs de bugs dans Battlefield 6, dont un exploit permettant d'atteindre des endroits autrement inatteignables de certaines cartes en montant sur un drone XFGM-6D de la classe Recon. D'autres correctifs de bugs ciblent l'audio, l'interface et la progression, pour améliorer la clarté, l'efficacité et l'immersion de l'ensemble. Vous pourrez retrouver l'ensemble des notes de la mise à jour 1.1.1.5 de Battlefield 6 via la publication X.com sur le compte Battlefield Comms ci-dessous.

