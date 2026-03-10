Le verdict est enfin tombé pour Battlefield 6. Après des années à plancher sur un titre qui saurait redorer le blason de la licence, EA touche enfin au but. Le titre est un véritable carton, c'est officiel. Pour autant, l'éditeur prend une décision qui a de quoi étonner et remet plus ou moins la faute sur la communauté. Un vrai choc.

Battlefield 6 domine l'année 2025...

Lorsque le mois de mars arrive, c'est l'heure pour les analystes de Circana de faire les comptes. L'entreprise a fait le point sur les chiffres de vente de jeux vidéo entre le 1er mai 2025 et le 1er mars 2026. C'est donc l'heure de vérité pour les éditeurs qui peuvent ainsi voir où se situent leurs productions par rapport au reste du marché. Et sur le territoire des États-Unis, un titre domine tous les autres, à savoir Battlefield 6.

En effet, EA peut se targuer d'avoir eu une année 2025 couronnée de succès. En tout, l'éditeur parvient à classer 5 jeux dans le top 20 des meilleures ventes aux États-Unis. On retrouve ainsi Split Fiction à la 19e place, puis trois jeux de sport, dont FC 26, qui se suivent de la 6e à la 8e place. Mais le véritable gagnant de ce classement, c'est bien sûr Battlefield 6 qui arrive en 1ère place, loin devant son inévitable concurrent, Call of Duty Black Ops 7, qui n'est “que” 5e.

Ventes dématérialisées non prises en compte pour les jeux Nintendo et ceux portant le sigle « ^^ ». © Circana, LLC.

Mais c'est la défaite pour les équipes d'EA

Ce retour en grâce de la licence grâce à Battlefield 6 aurait pu être un moment de liesse totale pour EA. Or, il n'en est rien. L'éditeur a effectivement pris une décision choc malgré la réussite de son dernier blockbuster militaire. Nos confrères d'IGN ont rapporté qu'un « un nombre indéterminé de membres de l'équipe de Battlefield, dont certains issus de Criterion, Dice, Ripple Effect et Motive Studios » ont été licenciés.

C'est donc une coupe transversale entre les différents studios qui ont contribué à Battlefield 6. La raison de cette nouvelle vague de licenciements ne serait pas venue de nulle part. D'un côté, maintenant que le jeu est sorti, les besoins humains sont moindres et vont se concentrer à présent sur son suivi. De l'autre côté, EA aura certainement été attentif aux retours de sa communauté, constatant par exemple une baisse de l'évaluation de son jeu sur Steam, descendue de « plutôt positive » à « moyenne » dernièrement. En tout cas, c'est ce que laisse entendre une déclaration recueillie par IGN :

Nous avons apporté quelques changements au sein de l'organisation autour de Battlefield. Le but est d'aligner nos équipes au mieux sur ce qui compte avant tout pour notre communauté. Battlefield reste l'une de nos plus grandes priorités, alors nous continuons à investir dans la franchise, guidés par les commentaires des joueurs et les informations fournies par Battlefield Labs. Un représentant d'EA, pour IGN.