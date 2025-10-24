Battlefield 6 est dispo depuis le 10 octobre dernier et le jeu est un carton. Explosif, immersif et intense, le FPS en met plein les yeux et les oreilles. C’est typiquement le genre de jeu pour lequel il est important, voire indispensable, d’être bien équipé pour en profiter pleinement sur PC. C’est là que les cartes graphiques Nvidia entrent en scène, d’autant que Battlefield 6 est pleinement optimisé avec les dernières technologies du constructeur comme le DLSS 4 ou encore le Frame Generation. Deux technologies indispensables dont la ASUS Dual GeForce RTX™ 5060 OC Edition 8Go et les ASUS GeForce RTX™ 5080 Noctua OC Edition et ROG Astral GeForce RTX™ 5080 OC Edition White tirent le maximum. Que vous cherchiez le confort en 1080p ou le grand spectacle en 1440p et en 4K, les cartes graphiques d’ASUS sont parfaites pour Battlefield 6.

Battlefield 6 plus beau que jamais grâce aux RTX Série 50 d’ASUS

À l’occasion de la sortie de Battlefield 6, nous avons pu tester le jeu sur plusieurs cartes graphiques RTX Série 50 d’ASUS sur un écran ROG Strix OLED XG27UCDMG 240 Hz, le tout supporté par une alimentation ROG STRIX 1000W Platinum et épaulé par un processeur AMD Ryzen 7 7800X3D et 32 Go de RAM DDR5. Tout ce qu’il faut pour profiter du jeu dans d'excellentes conditions. L’écran OLED ROG Strix XG27UCDMG assure une fluidité de tous les instants en 4K 240 Hz, un superbe rendu des couleurs et des noirs extrêmement profonds. L’alimentation ROG Strix 1200W Platinum s’assure quant à elle de maintenir tout le matériel à flot avec efficacité et presque sans aucune perte.





De gauche à droite : la ASUS Dual GeForce RTX™ 5060 OC Edition 8Go, la ASUS GeForce RTX™ 5080 Noctua OC Edition et la ROG Astral GeForce RTX™ 5080 OC Edition White

De la 1080p impeccable avec la ASUS RTX 5060 Dual Series

Si vous cherchez une carte graphique parfaite pour jouer à Battlefield 6 en 1080p avec un budget restreint, c’est vers la ASUS Dual GeForce RTX™ 5060 OC Edition 8Go qu’il faut se tourner. Un GPU d’entrée de gamme parfait pour profiter au maximum de la nouvelle architecture Blackwell et des dernières technologies de Nvidia comme le DLSS 4, le Ray Tracing ou encore la génération Mullti-Images. Sous le capot, on retrouve 8 Go de VRAM GDDR7, 614 TOPs IA et 3840 cœurs CUDA, de quoi largement encaisser les derniers jeux comme Battlefield 6 en 1080p. Cerise sur le gâteau, elle profite de deux ventilateurs à double roulement à billes pour une aération optimale, et sa petite taille fait d’elle une candidate parfaite pour les boîtiers de toute taille, même les plus petits.





Battlefield 6 impressionne en 1080p avec la RTX 5060

Clairement, la ASUS Dual GeForce RTX™ 5060 OC Edition 8Go a de solides arguments et c’est d’autant plus vrai en jeu. Sur Battlefield 6, en 1080p avec les paramètres graphiques au maximum, il est possible de jouer à plus de 200 fps sans problème grâce au DLSS 4, la Génération Multi-Images, Path Tracing, Ray Tracing, Ray Reconstruction etc. En optant pour un DLSS en mode équilibré ou performance, il est même possible d’aller encore plus loin pour toujours plus de fluidité et de confort.



Captures de Battlefield 6 avec la ASUS Dual GeForce RTX™ 5060 OC Edition 8Go. DLSS Qualité, tout en Extrême avec la Génération Multi-Images x4

La 4K sans compromis avec les RTX 5080 Noctua OC Edition et la RTX ROG Astral

Mais si l’on veut en prendre vraiment plein la vue, c’est du côté des impressionnantes RTX 5080 qu’il faut se tourner. Ici, nous avons pu tester Battlefield 6 sur une ASUS GeForce RTX™ 5080 Noctua OC Edition, ainsi que sur une RTX 5080 ROG Astral. Les performances sont impressionnantes, c’est même bluffant. La ASUS GeForce RTX™ 5080 Noctua OC Edition est une bête massive de prime abord, mais extrêmement silencieuse. La collaboration entre ASUS et Noctua fait un travail remarquable en termes de discrétion et de refroidissement. De l’autre côté, la ROG Astral GeForce RTX™ 5080 OC Edition White et son blanc immaculé en met clairement plein la vue. Si elle est moins silencieuse que sa sœur, elle a pour elle un ventilateur supplémentaire sur l’autre face pour une aération poussée au maximum. Pour le reste, elles sont quasiment identiques. On retrouve 16 Go de VRAM GDDR7, environ 1800 TOPs IA et 10 752 cœurs CUDA. Une légère différence concernant la fréquence GPU pourra être soulignée : 2760 MHz par défaut pour la ROG Astral, contre 2700 MHz pour la Noctua. C’est minime, et dans les deux cas, ces RTX 5080 sont de véritables monstres de puissance.





Les RTX 5080 : le meilleur moyen de profiter au maximum de Battlefield 6, c’est impressionnant

Que ce soit avec la ASUS GeForce RTX™ 5080 Noctua OC Edition ou la ROG Astral GeForce RTX™ 5080 OC Edition White, on joue en 4K sans compromis et à pleine puissance. C’est LE meilleur moyen de profiter de toute l’immersion et du grand spectacle de Battlefield 6. Grâce au DLSS 4 et au Multi Frame Generation, vous pouvez pousser les paramètres graphiques au maximum, en 4K, et jouer à plus de 250 fps sans aucun problème, même lorsque les scènes sont hyper chargées.

Pour encore plus de fluidité, il suffit de passer le DLSS en mode équilibré ou performance, et l’on peut surpasser les 300 fps sans sourciller. Autant vous dire que le spectacle est assuré, on en prend plein les yeux. Pour celles et ceux qui souhaitent jouer en 1440p, inutile de vous dire que les RTX 5080 assurent là aussi un confort maximum et une fluidité extrême qui garantissent une immersion optimale.

Que tout explose, que les débris pleuvent ou que la poussière se lève, rien ne vient ébranler la RTX 5080. Entre les technologies de Nvidia et la puissance de la ASUS GeForce RTX™ 5080 Noctua OC Edition et de la ROG Astral GeForce RTX™ 5080 OC Edition White, Battlefield 6 est plus beau et plus fluide que jamais.



Captures de Battlefield 6 avec la ROG Astral GeForce RTX™ 5080 OC Edition White. DLSS Qualité, tout en Extrême, Génération Multi-Images x 4

Des fonctionnalités et des logiciels accessibles et utiles pour une expérience au top

Que vous optiez pour une ASUS Dual GeForce RTX™ 5060 OC Edition 8Go pour profiter de la 1080p au maximum sur Battlefield 6, ou que vous cherchiez le nec plus ultra pour du 1440p ou de la 4K, avec les RTX 5080 Noctua OC Edition et la ROG Astral GeForce RTX™ 5080 OC Edition White, vous pourrez également profiter de toutes les fonctionnalités et technologies Nvidia. En plus du DLSS 4 et du Multi Frame Generation, on peut mentionner le Nvidia Reflex, automatiquement activé avec le Multi Frame Generation, qui permet d’avoir une fluidité optimale. Avec un écran compatible, comme le ROG Strix OLED XG27UCDMG 240 Hz, vous pouvez aussi utiliser le G-Sync pour améliorer encore une fois la fluidité de jeu et le rendu général, sans compter toute la suite de fonctionnalités de l’application Nvidia et le logiciel GPU Tweak III d’ASUS qui vous permettra de suivre en temps réel les signes vitaux de votre matériel.

