Depuis le lancement de Battlefield 6, les développeurs veillent au grain pour s'assurer de corriger rapidement ce qui peut l'être afin d'assurer la meilleure expérience possible aux joueurs. En l'espace de cinq jours après sa sortie en trombe, il a ainsi déjà reçu plusieurs mises à jour d'urgence, dont une tout récemment déployée côté serveurs et non côté client, ne nécessitant donc pas de téléchargement pour en profiter, tant sur PC que sur PS5 ou Xbox Series X|S.

Mise à jour tactique camouflée sur Battlefield 6

Peu après le lancement de Battlefield 6, les trois studios travaillant désormais sous l'égide de Battlefield Studios que sont DICE, Motive Studios et Ripple Effect, ont notamment corrigé des problèmes de récompenses en jeu manquantes ou réparé des éléments absents lors de l'installation chez certains joueurs. En parallèle, les équipes ont promis que d'autres correctifs étaient déjà en route notamment au niveau du mode Percée ou pour assurer une fluidité optimale du mouvement des sauts, peu importe l'arme équipée.

La mise à jour secrète déployée en toute discrétion il y a peu sur Battlefield 6 qui nous intéresse ici s'attaque cependant à d'autres problèmes, principalement en lien avec l'équilibrage. Elle s'attarde notamment sur le mode Ruée, en augmentant le nombre de tickets sur certaines cartes au nombre voulu de 100, au lieu de 75. Elle réduit également la vélocité du canon des armes M2010 ESR et du PSR, deux armes de la classe Recon qui s'avéraient un peu trop efficaces. Les projectiles des fusils à pompe, qui ont également fait des ravages notamment durant la bêta ouverte de Battlefield 6, devraient aussi être moins redoutable et précis. Voici plus en détail les changements que cette mise à jour secrète apporte :

Augmentation du nombre de tickets pour certaines cartes du mode Ruée de Battlefield 6, passant de 75 à 100, comme prévu.

Vélocité du canon du M2010 ESR réduite de 900 à 800 m/s.

Vélocité du canon du PSR réduite de 750 à 720 m/s.

Les projectiles des fusils à pompe prennent désormais en compte le coefficient de traînée.

