Battlefield 6 se prépare à accueillir l'une des mises à jour les plus importantes de son existence, qui entend le transformer en profondeur pour reconquérir son public.

Visant à renouer avec son lancement explosif, Battlefield 6 va prochainement subir d'importantes transformations via une mise à jour 1.3.3.0 apportant énormément de changements à plusieurs niveaux afin d'améliorer grandement l'expérience des combats, naturellement au cœur même du gameplay de la franchise. En attendant son déploiement ce 30 juin 2026, ses équipes ont détaillé tout cela en profondeur. Procédons donc à un débriefing de la situation.

Battlefield 6 Combat Evolved ?

La prochaine mise à jour 1.3.3.0 de Battlefield 6 et de son mode Battle Royale REDSEC va venir transformer radicalement les mécaniques de combat du jeu. Battlefield Studios répond ainsi directement aux retours de la communauté, qui critiquait vivement le manque de profondeur du gameplay et le comportement trop aléatoire des armes.

Le recul de plusieurs armes automatiques de Battlefield 6 va ainsi devenir plus régulier et prévisible. L'objectif est de réduire les variations aléatoires de direction et d'intensité qui rendaient la maîtrise de ces armes plus difficile que prévu. En contrepartie, la déviation des balles après le premier tir va connaître une légère augmentation, et la vélocité du canon va subir une réduction, demandant donc d'anticiper davantage les mouvements de sa cible dans les combats à longue distance. À ce propos, les fusils de sniper voient également la distance de tir idéale pour éliminer une cible d'un coup subir d'importantes réductions.

Enfin, les dégâts infligés aux membres et au bas du torse dans Battlefield 6 vont subir des réductions sont réduits pour la quasi-totalité des catégories d'armes, ce qui nécessite concrètement un tir supplémentaire pour éliminer une cible lorsque l'on touche les extrémités plutôt que le centre du corps. Parallèlement, les multiplicateurs de dégâts pour les tirs à la tête vont connaitre une légère augmentation sur les armes automatiques. Les configurations d'accessoires privilégiant les tirs à la tête permettront d'accroître encore davantage ces multiplicateurs.

Vous trouverez tous les menus détails de la prochaine mise à jour de Battlefield 6 dans un article dédié sur le site officiel du jeu.

Source : Battlefield