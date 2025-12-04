Pour accompagner le chapitre final de sa Saison 1, Battlefield 6 va recevoir une nouvelle et énorme mise à jour avec encore de nombreux changements au programme.

Après le lancement d'une Saison 1 qui a quelque peu entaché le lancement explosif de Battlefield 6, notamment en intégrant le Battle Royale free-to-play REDSEC qui a été plutôt mal reçu par la communauté dans le jeu de base. Ce notamment en raison, selon les critiques de nombreux joueurs, d'une « pollution » de l'expérience générale avec des publicités et autres affichages parasites. En réponse à plusieurs retours des joueurs, Battlefield Studios a récemment annoncé ce qu'il faut attendre de la prochaine mise à jour à venir aux alentours du 9 décembre 2025 afin d'accompagner le chapitre final de la première saison, baptisé « Offensive hivernale ».

L'Offensive Hivernale vient sur Battlefield 6 avec une grosse mise à jour

Battlefield 6 s'apprête à passer en version 1.1.3.0 avec une mise à jour qui apportant de nombreux ajustements, en plus des nouveautés du chapitre Offensive Hivernale de la Saison 1. Parmi les changements soulignés par Battlefield Studios dans un article de blog dédié sur le site officiel du jeu, on retrouve un important travail de refonte sur l'audio, objet visiblement de plusieurs problèmes persistants depuis le lancement. Ce notamment au niveau des bruits de pas, avec des ajustements « améliorant la clarté, la définition de distance et la position des sons », ainsi que sur des inconsistances de l'audio en raison de problèmes de performances et de mémoire, principalement sur les grandes cartes du mode Battle Royale.

La prochaine mise à jour de Battlefield 6 va également apporter des équilibrages au niveau de la disponibilité des véhicules sur certaines cartes afin de « réduire les blocages et les points de frustration afin de créer des combats plus engageants et constants autour des objectifs ».

Pour rester sur les combats, les développeurs vont s'intéresser dans la version 1.1.3.0 du jeu au netcode et à l'enregistrement des coups. « Nous explorons activement plusieurs pistes pour améliorer la clarté, la réactivité et l'équité des combats dans Battlefield 6. Cela inclut un travail approfondi sur les cas particuliers liés à l'enregistrement des impacts, l'étude de rares problèmes de désynchronisation avec les objets destructibles et la collecte de données sur les situations où les joueurs ont le sentiment de mourir alors qu'ils sont à couvert ».

Enfin, le mode Battle Royale de Battlefield 6 aura également droit à son lot d'ajustement que les développeurs détailleront dans un futur article de blog dédié.

