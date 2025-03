Les sessions de test du prochain Battlefield 6 sont toujours en cours. Et elles pourraient d'ailleurs durer plus longtemps qu'on ne le pense. Afin de ne pas être pas être pris au beau milieu de la tempête GTA 6, EA pourrait retarder volontairement le jeu qui doit pour l'instant sortir avant le 31 mars 2026 au plus tard. Andrew Wilson, le PDG d'Electronic Arts, veut en effet donner toutes ses chances à cet épisode et serait prêt à prendre toutes les décisions, y compris celle d'un report.

Battlefield 6 dévoile déjà l'une des maps inédites

En s'inscrivant au Battlefield Labs, les joueuses et joueurs s'engagent à ne rien divulguer sur les forums et autres réseaux sociaux. Aucune impression, même minime, n'est autorisée, et la publication de médias telles que des images et des screenshots est proscrite. Sauf que certains sont visiblement prêts à prendre le risque puisqu'on ne compte plus le nombre de leaks sur le jeu. Malgré leur qualité douteuse, les différentes vidéos permettent d'avoir un aperçu des mécaniques et des cartes du titre. C'est par ce biais qu'on a eu des extraits de la nouveauté de déplacement de corps qui est là pour mettre à l'abri un soldat tombé au combat. L'idée est d'être sûr de pouvoir offrir une seconde chance à quelqu'un abattu par l'ennemi, en le réanimant dans un coin un peu plus sécurisé.

D'autres leaks explosifs sur Battlefield 6, avec du gameplay, lèvent le voile sur une carte inédite appelée « Battery ». Une map urbaine, avec tout de même de la verdure, assiégée et qui se déroule visiblement à Gibraltar. Évidemment, il ne faut pas se fier à la qualité de la vidéo ou même des extraits avec des textures manquantes. Il s'agit d'une version pré-alpha de Battlefield 6 et tout est encore loin d'être en place. Cependant, on peut déjà entendre les sons caractéristiques de la série que ce soit au niveau des voix, tirs d'armes ou de tank etc. On a aussi un passage où le joueur utilise la nouvelle mécanique consistant à mettre en sécurité un allié abattu, mais pas mort. Que pensez-vous de ce qu'on peut percevoir pour le moment ?

Source : Reddit BF.