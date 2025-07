Battlefield 6 arrive à grands pas. Alors que le jeu s’est fraîchement dévoilé, il se dit que l’on n’a encore rien vu. Et à en croire les récents leaks massifs, c’est vrai. De longues sessions de gameplay se sont retrouvées sur la toile et ce que l’on voit nous vend déjà du rêve. Les fans devraient être aux anges de voir que les équipes semblent avoir mis le paquet, retour aux sources garanti !

Du gameplay multi de Battlefield 6 a leaké et ça s'annonce incroyable !

Après l’échec de Battlefield 2042 qui aura eu du mal à convaincre même après une remontada assez impressionnante dû aux dévouements des développeurs, l’annonce de BF6 a été surveillée avec inquiétude. Les paroles d’EA qui nous promettait monts et merveilles ont eu du mal à faire échos auprès des fans qui ne semblaient plus y croire, mais ca devrait changer. En revisitant complètement sa manière de développer ses jeux, EA pourrait bien avoir trouver la recette parfaite. Battlefield 6 semble plus que jamais opérer un retour aux sources bienvenu et très attendu.

Un certain ZYTALIX, mais aussi bien d'autres joueurs comme ici ou ici, a pu visiblement jouer de longues minutes au multijoueur du jeu, et ses sessions se retrouvent un peu partout sur Youtube désormais. Le jeu reprend une ère moderne, fait la part belle à la destruction et fait une croix sur les agents spéciaux et leurs gadgets pour reprendre une formule de classe plus classique, mais ardemment demandée par la communauté. Ce que l’on peut voir ne laisse que peu de doute : la promesse semble tenue.

Du Gameplay de Battlefield 6 a fuité !

L’ambiance est au rendez-vous, la destruction impressionne et le sound design semble extrêmement réussi également. On aperçoit également quelque élément de customisation qui s‘annonce là aussi très poussée.

On devrait de toute façon en avoir le cœur net assez rapidement puisque d’après de très récents leaks, Battlefield 6 sortirait le 10 octobre prochain sur PS5, Xbox Series et PC, et une bêta devrait être disponible d’ici la fin du mois de juillet. D'ailleurs, EA nous donne rendez-vous le 31 juillet pour une présentation officielle du multijoueur.

Alors, hâte de ce retour en force de la franchise ?

Source : youtube / Insider Gaming