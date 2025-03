Pour être sûrs d'aller dans la bonne direction, DICE et Electronic Arts organisent des essais gratuits de Battlefield 6, mais uniquement sur invitations via le programme Battlefield Labs. Tout le monde peut y prétendre, mais il est impossible de savoir vraiment à l'avance quand les sessions auront lieu et si oui ou non les inscrits pourront y participer. Suite au premier test, les équipes ont déjà parlé des améliorations effectuées en confirmant au passage le retour de mécaniques de gameplay telles que la roulade après un atterrissage, la glissade ou la course accroupie.

Battlefield 6 veut renouer avec la destruction massive

Même si les tests de Battlefield 6 sont encadrés, et qu'aucun média n'est censé être diffusé par les participants, le jeu a été victime d'énormes leaks très rapidement. En quelques heures seulement, les réseaux sociaux ont été envahis de vidéos de gameplay plus ou moins longues. Bien que ce ne soit qu'une version pré-alpha, celle-ci a déjà grandement rassurer les fans déçus de Battlefield 2042. On a ainsi pu constater un retour à l'essentiel avec des combats dynamiques, mais avec la lourdeur qui différencie la licence de Call of Duty par exemple, un système de classes traditionnel et une action intense.

Mais pour redresser la barre, Battlefield 6 ne devra pas non plus décevoir sur la partie destruction, qui est LA marque de fabrique de la franchise. Et c'est justement un point qui a l'air d'avoir fait l'objet d'un soin tout particulier. Si on a déjà pu voir un immeuble s'effondrer sous l'explosion d'un tir de RPG, un autre leak est la preuve que BF6 sera sûrement l'un des meilleures épisodes de la licence. Dans la vidéo, le joueur court sous un bâtiment qui part peu à peu en morceaux à mesure qu'un tank adverse tente de le détruire. Et plutôt qu'une démolition d'un seul bloc, il y a vraiment une évolution dans la manière de faire sauter les différentes parties de la façade. De quoi notamment plaire aux joueuses et joueurs de Battlefield Bad Company 2.

Le sniper fait très mal

Dans un autre clip relayé sur Reddit, un joueur de Battlefield 6 est touché par un tir de sniper qui fait très mal. En effet dès que la balle l'atteint, il est projeté en arrière. Si l'effet subira sûrement des ajustements, il est bon de voir que DICE cherche à pousser l'immersion. Précédemment, les leaks de cette version pré-alpha avaient dévoilé une mécanique très demandée qui permet de traîner un collègue tombé au combat, afin de le mettre à l'abri et de le ressusciter sans risquer qu'il ne meurt sur le champ. Oui, on a tous vécu cela un milliard de fois dans tous les jeux.

Source : Sialorphine, Caledor152.