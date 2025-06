Battlefield 6 se dévoile une fois de plus malgré lui, qui plus est en vidéo ! Ce nouvel extrait devrait vraiment plaire à certains fans friands de la campagne.

Alors que le prochain Call of Duty Black Ops - le 7e en l'occurrence - a été annoncé officiellement, son plus gros concurrent continue de se préparer dans l'ombre. Pour autant, ce qu'on appelle « Battlefield 6 » fait souvent parler de lui. La principale raison, ce sont les leaks, comme ce dont nous allons vous parler aujourd'hui. De nouvelles images nous donneraient un aperçu du jeu, encore en cours de développement.

Un extrait inattendu de Battlefield 6 a leaké

L'attente devrait prochainement toucher à sa fin. Les équipes d'Electronic Arts préparent officiellement une grande annonce pour cet été. Le fameux Battlefield 6 devrait donc enfin se présenter aux fans de la licence. Cela dit, ces derniers ont déjà une idée de certains détails, puisque les leaks s'enchaînent autour du titre.

C'était encore le cas la semaine dernière avec cette fois une vidéo qui a fuité. C'est le dataminer temporyal, très actif autour de la licence, qui a partagé l'extrait. Il précise qu'il l'a trouvé dans les fichiers de Battlefield Labs, qui avait permis aux joueuses et joueurs de prendre part à une phase de playtest.

L'extrait qui serait donc issu de Battlefield 6 nous place directement en condition. Il s'agirait d'une fin de mission de la campagne solo du jeu se déroulant au Tadjikistan. De plus, on assiste à un grand classique de la série : une explosive de barrage ! Voilà donc quelque chose qui devrait beaucoup parler aux fans.

Cependant, il faut bien préciser qu'il s'agit là d'une vidéo d'une séquence en cours de développement pour Battlefield 6. Dès lors, il ne faut pas s'étonner que le rendu ne fasse pas complètement fini. Certains éléments de décor ne sont pas apparents et l'extrait n'a pas été pleinement débugué. Il faut dire qu'il ne s'agit pas d'un extrait de test, comme l'explique le dataminer.

Voici un court extrait de la campagne solo de Battlefield 6 dans la dernière mise à jour de BF Labs. Cette séquence en cours de réalisation montre la fin explosive d'une mission visant à détruire un barrage au Tadjikistan.

Temporyal apporte en plus quelques précisions supplémentaires dans les commentaires de la vidéo. On apprend ainsi que la campagne solo de Battelfield 6 proposerait au moins « un prologue et huit missions ». Il aurait même découvert les lieux : l'Égypte, le Tadjikistant, les États-Unis et Gibraltar. Les choses commencent donc à prendre forme !