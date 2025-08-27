Le jeu Battlefield 6 a droit à un nouveau leak, et clairement, cela rassure tout le monde en confirmant ce que les fans espéraient pour ce FPS très attendu.

Les skins et camouflages d’armes font toujours débat. D’un côté, ils apportent une personnalisation bienvenue ; de l’autre, ils risquent de casser l’immersion, surtout dans un jeu militaire qui se veut réaliste. La série Call of Duty en a fait les frais, avec des collaborations toujours plus extravagantes, comme, qui ont fini par lasser une partie des joueurs. Face à cela, Battlefield 6 semble emprunter une voie différente. Les premières fuites liées aux camouflages d’armes laissent entrevoir un retour à une esthétique plus sobre, loin des dérives fantaisistes de son concurrent direct.

Des camos « classiques » mais efficaces pour Battlefield 6

Un leak partagé par le compte Battlefield Wire révèle un aperçu de plusieurs skins attendus dans Battlefield 6. Et cette fois, pas de dragons flottants ni de couleurs flashy : les modèles présentés sont plutôt terre-à-terre. On y retrouve des motifs militaires familiers, tels que des camouflages forestiers, des variantes minimalistes, mais aussi quelques designs plus travaillés rappelant les célèbres « Digital » et « Blue Tiger » popularisés à l’époque par Call of Duty. Rien de révolutionnaire, mais c’est justement ce qui séduit une partie de la communauté : des options de personnalisation cohérentes avec l’ambiance du champ de bataille.

Il faut tout de même garder à l’esprit qu’il s’agit d’une fuite, et que rien ne garantit que ces camos figureront tous dans la version finale du jeu. Leur présence pourrait dépendre du stade de développement où ces visuels ont été capturés. Electronic Arts et Battlefield Studios ont déjà laissé entendre que Battlefield 6 n’adopterait pas de cosmétiques « irréalistes », mais tant que la communication officielle n’a pas confirmé ces choix, la prudence reste de mise.

Un signal envoyé aux joueurs

Ces images s’inscrivent dans une tendance plus large : celle d’un Battlefield 6 qui cherche à reconquérir les fans de la première heure, attachés au réalisme militaire et au gameplay immersif. Après les excès cosmétiques de son rival, voir EA mettre en avant une approche plus sobre pourrait être un moyen de regagner la confiance d’une partie de la communauté FPS.

L’attente reste forte autour de Battlefield 6, dont l’open beta a déjà suscité un engouement record. Entre ajustements de gameplay (comme le nerf récent de la mobilité) et choix esthétiques plus « sérieux », le jeu veut se poser comme une alternative crédible à Call of Duty.

Source : Battlefield Wire