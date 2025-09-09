Après deux sessions de bêta ouverte qui ont accueilli beaucoup de monde sur ses serveurs, Battlefield 6 continue de peaufiner sa formule en vue de sa sortie le 10 octobre 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series, soit dans un tout petit mois. Les quatre studios travaillent de concert sur ce nouvel épisode de l'emblématique franchise FPS poursuivent en effet leur collaboration avec quelques membres de la communauté triée sur le volet via le dispositif Battlefield Labs. C'est à travers lui que nous avons droit à un nouveau leak, en lien donc avec le retour de ladite fonctionnalité.

Un nouveau leak écla-boue-sse Battlefield 6

À bien des égards, Battlefield 2042 a été une leçon d'humilité pour DICE et Electronic Arts. Les deux entités avaient en effet eu les yeux plus gros que le ventre et ont voulu apporter trop de changements, non souhaités par les vétérans de la licence pour essayer d'en dynamiser la formule, voire même en supprimant plusieurs fonctionnalités historiques de la franchise, notamment en s'inspirant des hero-shooters très en vogue à l'époque. La faute également à un lancement dans un sale état, qui a demandé beaucoup d'efforts pour redresser le navire. Battlefield 6 est donc l'occasion pour eux de faire table rase de cet épisode manqué de la licence, et de repartir sur de bonnes bases, avec l'aide de la communauté.

En attendant sa sortie dans un petit mois, Battlefield Labs permet en effet encore aux quatre studios travaillant sur Battlefield 6 de tester des fonctionnalités, d'apporter des changements d'équilibrage, et de voir comment la sauce prend auprès des joueurs. Une récente vidéo de gameplay leakée nous indique à ce propos que les équipes testent actuellement le retour d'une fonctionnalité tristement retirée de 2042, mais présente notamment sur Battlefield 1 : l'accumulation de boue et de saleté sur nos armes.

À bien des égards, Battlefield 6 entend également exploiter pleinement les capacités du PC et des consoles de la génération actuelle pour à nouveau faire ce qu'il fait de mieux : nous asséner une violente claque visuelle, et pousser l'immersion dans le chaos d'une bataille à grande échelle au maximum. Ainsi, cette petite touche d'immersion avec une arme devenant de plus en plus sale au fil de l'engagement collerait bien avec cette vision. Reste maintenant à voir si elle sera bel et bien présente sur le jeu final à venir ce 10 octobre 2025.

Source : Reddit