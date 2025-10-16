Battlefield 6 vient tout juste de sortir, et déjà de nouveaux modes de jeu ont leaké. Cela promet du lourd, avec en prime le retour d’une mécanique très attendue.

Battlefield 6 vient tout juste de sortir, mais le futur du jeu commence déjà à se dessiner. Selon plusieurs leaks repérés dans les fichiers du multijoueur, DICE préparerait six nouveaux modes de jeu, ainsi que le grand retour du combat naval, réclamé depuis longtemps par les fans. On avait d'ailleurs pu vous parler de ce dernier il y a peu.

Battlefield 6 prépare plusieurs modes

Pour l’instant, Battlefield 6 propose déjà plusieurs expériences bien connues : Conquête, Percée, Rush ou encore Domination. Mais les dataminers ont mis la main sur six autres modes en préparation. Dans les fichiers, on retrouve les noms suivants : Raid, Payload, Sabotage, Squad Shootout, Strikepoint et Tank Hunt.

Parmi les modes de Battlefield 6 repérés dans les fichiers, certains paraissent familiers, tandis que d’autres pourraient marquer une vraie nouveauté pour la licence. Strikepoint et Sabotage sont déjà confirmés : le premier proposera des affrontements plus tactiques et condensés, quand le second misera sur la destruction d’objectifs ennemis dans un format 8 contre 8. Strikepoint débarquera d’ailleurs le 28 octobre avec la première saison intitulée Rogue Ops, tandis que Sabotage suivra le 18 novembre, dans la saison California Resistance. Les autres noms, comme Raid, Payload, Squad Shootout ou Tank Hunt, sont apparus dans les dataminages sans confirmation officielle pour l’instant.

Le retour tant attendu du combat naval ?

Autre découverte majeure pour Battlefield 6, plusieurs lignes de code font référence à de nouveaux véhicules, notamment des Jet Skis et des bateaux RHIB, ces embarcations légères utilisées par les forces spéciales. De quoi confirmer le retour du combat naval dans Battlefield 6.

Les développeurs avaient d’ailleurs déjà laissé entendre que la communauté réclamait ce type de gameplay depuis longtemps, et que ces demandes “n’avaient pas été ignorées”. Pour l’instant, la saison 1 ne comporte pas encore de cartes adaptées à ce type de batailles. Mais tout indique qu’un contenu centré sur les affrontements maritimes arrivera plus tard, comme dans les anciens volets de la série.

Battlefield 6 est sorti il y a quelques jours à peine, et les retours sont plutôt positifs. Beaucoup de joueurs et de critiques le considèrent déjà comme le meilleur épisode depuis Battlefield 1. Le multijoueur, plus équilibré et fluide, redonne enfin confiance à une communauté qui attendait un vrai renouveau depuis des années.

Source : Insider-Gaming