Attendu durant la présente année fiscale d'Electronic Arts, soit entre avril 2025 et mars 2026, Battlefield 6 semble vouloir mettre toutes les chances de son côté pour convaincre son public. Cela passe notamment par des phases de playtest intensives visant à recueillir les retours de fans de la franchise. Ce afin de corriger les nombreuses erreurs commises sur Battlefield 2042. Aux dernières nouvelles, cela se traduirait par une guerre moderne où la destruction totale règne en maître. Pour cela, le nouvel opus de l'emblématique franchise FPS devra sortir les gros flingues, et c'est justement le sujet du leak qui nous intéresse ici.

Fuite massive depuis l'armurerie de Battlefield 6

Outre la mécanique des spécialistes qui a grandement déplu, beaucoup reprochaient à Battlefield 2042 son manque de diversité s'agissant des armes à disposition. Si l'on en croit un datamine des playtests battant actuellement leur plein sur Battlefield 6, ce nouvel opus semble vouloir sérieusement se rattraper sur ce terrain, en mettant également au placard les spécialistes tant honnis. Le compte X.com Battlefieldleak s'est ainsi fendu d'une liste complète des armes qui devraient être présentes sur le prochain jeu, et autant dire qu'on risque d'avoir l'embarras du choix.

Historiquement, chaque classe a accès à une catégorie spécifique d'armes, contrairement aux spécialistes de Battlefield 2042 qui pouvaient par exemple jouer médecin, mais avec un fusil-mitrailleur. Comme Battlefield 6 entend revenir à ses sources avec panache, on devrait donc retrouver cet accès limité à une catégorie spécifique d'armes par classe, mais avec en l'occurrence de nombreuses options à notre disposition. Voici donc dans le détail la liste leakée des armes que l'on pourrait avoir entre les mains dans Battlefield 6.

Fusils mitrailleurs à venir dans Battlefield 6

MG4K

Minimi

RPKM

M60E6

Ultimax

M240

M250

Fusils de sniper

MRAD

SV98M

Mini Fix

M2010 ESR

SVCH

SVDM

XM7

ARA DMR

G3A4

M39 EMR

Pistolets mitrailleurs

MP5 MLI

MP7A2

MPX

P90

Vector

UMP 40

APDW

APC10

Fusils à pompe

DP-12

5KSK

590A1

M1014

Fusils d'assaut leakés dans les playtests de Battlefield 6

SCAR L

QBZ 192

MSBS GROT

SCAR SC

SIG 553

Tavor 7

ACE32

AK205

G36

HK417

HK433

L85A3

M4A1

M27 IAR

Pistolets

Raging Hunter

TRR8

Five Seven

Glock 22

M18

M45A1

Leak issu d'un datamining des playtests de Battlefield 6 oblige, il convient tout de même de prendre ces données avec de prudentes pincettes. Il se pourrait en effet que toutes les armes susmentionnées n'apparaissent pas directement à la sortie du jeu et pourraient devenir disponibles en montant de rang dans une classe, ou via d'éventuels DLC. Pour en avoir le cœur net, il faudra donc attendre des annonces plus officielles de la part de DICE et Electronic Arts autour d'un Battlefield 6 sur lequel le géant américain entend visiblement tout donner.

Source : BattlefieldLeak sur X.com